Шавкат Мирзиёев прибыл с официальным визитом в Бельгию — что в программе
Шавкат Мирзиёев прибыл с официальным визитом в Бельгию — что в программе
В рамках визита президент Узбекистана проведет переговоры с президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также встречу с Королем бельгийцев Филиппом.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Президент республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с официальным визитом в город Брюссель. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В международном аэропорту столицы Бельгии узбекского лидера встретили специальный представитель Европейского Союза по Центральной Азии Эдуардс Стипрайс и другие официальные лица.В рамках визита президент Узбекистана проведет переговоры с президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также встречу с Королем бельгийцев Филиппом.Лидер нашей страны примет участие в церемонии подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Узбекистан и Европейским Союзом.Программой визита также запланирован круглый стол с участием представителей ведущих европейских компаний и финансовых структур.
Шавкат Мирзиёев прибыл с официальным визитом в Бельгию — что в программе

09:35 24.10.2025 (обновлено: 10:01 24.10.2025)
Подписаться
В рамках визита президент Узбекистана проведет переговоры с президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также встречу с Королем бельгийцев Филиппом.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Президент республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с официальным визитом в город Брюссель. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В международном аэропорту столицы Бельгии узбекского лидера встретили специальный представитель Европейского Союза по Центральной Азии Эдуардс Стипрайс и другие официальные лица.
В рамках визита президент Узбекистана проведет переговоры с президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также встречу с Королем бельгийцев Филиппом.
Лидер нашей страны примет участие в церемонии подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Узбекистан и Европейским Союзом.
Программой визита также запланирован круглый стол с участием представителей ведущих европейских компаний и финансовых структур.
0