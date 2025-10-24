В Намангане стартовал IV Международный фестиваль меда — фото
16:15 24.10.2025 (обновлено: 17:08 24.10.2025)
На фестивале свою продукцию в более чем 100 павильонах представляют свыше 150 отечественных и зарубежных специалистов. Большинство из них пчеловоды из Кыргызстана, Казахстана, Турции, Китая и России.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Сегодня в тематическом парке "Долина легенд" Давлатабадского района Намангана состоялась торжественная церемония открытия IV Международного фестиваля меда. Об этом сообщает Комитет по туризму Узбекистана.
В торжественной церемонии открытия приняли участие иностранные специалисты и гости, пчеловоды со всех регионов республики, международные эксперты, ученые, деятели искусств, представители общественности.
На открытии мероприятия выступил хоким области Шавкатжон Абдураззаков. Он подчеркнул важность таких фестивалей, их вклад в развитие туризма.
По его словам, фестиваль меда играет важную роль как уникальная площадка и своеобразная школа для представителей отрасли, где сочетаются наука и ремесло не только в производстве меда, но и в изготовлении изделий пчеловодческого промысла.
"Фестиваль меда — это не просто ярмарка, а уникальная площадка для обмена опытом, где наука и ремесло объединяются, чтобы укреплять традиции пчеловодства и развивать современные технологии производства", — подчеркнул хоким области.
В этом году на фестивале в более чем 100 павильонах свою продукцию представляют свыше 150 отечественных и зарубежных пчеловодов.
Большинство из них пчеловоды из из Кыргызстана, Казахстана, Турции, Китая и России.
В рамках фестиваля пройдут научно-практические конференции, спортивные мероприятия, ярмарки вакансий, выставки ремесленников, концертов, мастер-классов и различных конкурсов, посвященных пчеловодству.
Ожидается, что фестиваль посетят около 2,5 тысяч иностранных и около 10 тысяч местных туристов.
Мероприятие продлится до 26 октября.