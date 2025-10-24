В Намангане стартовал IV Международный фестиваль меда — фото

https://uz.sputniknews.ru/20251024/v-namangane-startoval-iv-mejdunarodnyy-festival-meda-foto-52956143.html

ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Сегодня в тематическом парке "Долина легенд" Давлатабадского района Намангана состоялась торжественная церемония открытия IV Международного фестиваля меда. Об этом сообщает Комитет по туризму Узбекистана.В торжественной церемонии открытия приняли участие иностранные специалисты и гости, пчеловоды со всех регионов республики, международные эксперты, ученые, деятели искусств, представители общественности.На открытии мероприятия выступил хоким области Шавкатжон Абдураззаков. Он подчеркнул важность таких фестивалей, их вклад в развитие туризма. По его словам, фестиваль меда играет важную роль как уникальная площадка и своеобразная школа для представителей отрасли, где сочетаются наука и ремесло не только в производстве меда, но и в изготовлении изделий пчеловодческого промысла.В этом году на фестивале в более чем 100 павильонах свою продукцию представляют свыше 150 отечественных и зарубежных пчеловодов. Большинство из них пчеловоды из из Кыргызстана, Казахстана, Турции, Китая и России.В рамках фестиваля пройдут научно-практические конференции, спортивные мероприятия, ярмарки вакансий, выставки ремесленников, концертов, мастер-классов и различных конкурсов, посвященных пчеловодству.Ожидается, что фестиваль посетят около 2,5 тысяч иностранных и около 10 тысяч местных туристов.Мероприятие продлится до 26 октября.

