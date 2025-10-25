https://uz.sputniknews.ru/20251025/eek-rassmotreli-vozmojnosti-rasshireniya-torgovli-stran-eaes-kitay-52971189.html
В ЕЭК рассмотрели возможности расширения торговли стран ЕАЭС с Китаем
В ЕЭК рассмотрели возможности расширения торговли стран ЕАЭС с Китаем
Sputnik Узбекистан
В ЕЭК считают Китай ключевым торговым партнером ЕАЭС, на долю которого приходится треть всего товарооборота с внешним миром.
2025-10-25T12:48+0500
2025-10-25T12:48+0500
2025-10-25T12:48+0500
еаэс
еэк
китай
торговля
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/19/52971277_0:61:1401:849_1920x0_80_0_0_5cefabdb15d14150e26edc1b39a5e048.jpg
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии состоялся семинар по рассмотрению возможностей дальнейшего развития торговли с Китайской Народной Республикой, в котором приняли участие представители органов государственной власти и бизнеса стран Евразийского экономического союза, а также эксперты. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.В первой половине ноября в Москве состоится очередное заседание Совместной комиссии по реализации Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и КНР, сопредседателем которой является министр ЕЭК. Материалы семинара планируется использовать при подготовке мероприятия.Среди основных сдерживающих факторов в торговле с Китаем выступающие обозначили существование финансово-расчетных и технических барьеров, проблемы, касающиеся вопросов стандартизации, применения санитарных и фитосанитарных мер, таможенного оформления и логистики, а также нарушения прав интеллектуальной собственности. При этом отмечено существенное снижение общего количества жалоб со стороны предпринимательского сообщества.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/19/52971277_94:0:1306:909_1920x0_80_0_0_4d9d3144b285702b19bdc16f43a76697.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еаэс китай еэк торговля
В ЕЭК рассмотрели возможности расширения торговли стран ЕАЭС с Китаем
В ЕЭК считают Китай ключевым торговым партнером ЕАЭС, на долю которого приходится треть всего товарооборота с внешним миром.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik.
В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии состоялся семинар по рассмотрению возможностей дальнейшего развития торговли с Китайской Народной Республикой, в котором приняли участие представители органов государственной власти и бизнеса стран Евразийского экономического союза, а также эксперты. Об этом сообщает
пресс-служба ЕЭК.
"Китай является ключевым торговым партнером ЕАЭС, на долю которого приходится треть всего нашего товарооборота с внешним миром. По значительному числу позиций промышленной продукции и товаров народного потребления доля Китая в импорте является определяющей. Одновременно с этим китайский рынок крайне важен для наших экспортеров", – подчеркнул министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
В первой половине ноября в Москве состоится очередное заседание Совместной комиссии по реализации Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и КНР, сопредседателем которой является министр ЕЭК. Материалы семинара планируется использовать при подготовке мероприятия.
Среди основных сдерживающих факторов в торговле с Китаем выступающие обозначили существование финансово-расчетных и технических барьеров, проблемы, касающиеся вопросов стандартизации, применения санитарных и фитосанитарных мер, таможенного оформления и логистики, а также нарушения прав интеллектуальной собственности. При этом отмечено существенное снижение общего количества жалоб со стороны предпринимательского сообщества.