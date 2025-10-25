https://uz.sputniknews.ru/20251025/eek-rassmotreli-vozmojnosti-rasshireniya-torgovli-stran-eaes-kitay-52971189.html

В ЕЭК рассмотрели возможности расширения торговли стран ЕАЭС с Китаем

В ЕЭК считают Китай ключевым торговым партнером ЕАЭС, на долю которого приходится треть всего товарооборота с внешним миром.

ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии состоялся семинар по рассмотрению возможностей дальнейшего развития торговли с Китайской Народной Республикой, в котором приняли участие представители органов государственной власти и бизнеса стран Евразийского экономического союза, а также эксперты. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.В первой половине ноября в Москве состоится очередное заседание Совместной комиссии по реализации Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и КНР, сопредседателем которой является министр ЕЭК. Материалы семинара планируется использовать при подготовке мероприятия.Среди основных сдерживающих факторов в торговле с Китаем выступающие обозначили существование финансово-расчетных и технических барьеров, проблемы, касающиеся вопросов стандартизации, применения санитарных и фитосанитарных мер, таможенного оформления и логистики, а также нарушения прав интеллектуальной собственности. При этом отмечено существенное снижение общего количества жалоб со стороны предпринимательского сообщества.

