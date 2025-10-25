https://uz.sputniknews.ru/20251025/na-rynke-sadovod-moskva-otkrylas-torgovaya-ploschadka-uzbekskix-proizvoditeley-52971873.html

На рынке "Садовод" в Москве открылась торговая площадка узбекских производителей

На рынке "Садовод" в Москве открылась торговая площадка узбекских производителей

Sputnik Узбекистан

На площадке действуют 38 торговых точек, где узбекские компании уже активно представляют свою продукцию — от одежды и обуви до домашнего текстиля и аксессуаров.

ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. На рынке "Садовод" в Москве открылась торговая площадка производителей из Узбекистана, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ) республики.Проект реализован при поддержке МИПТ и Агентства по развитию легкой промышленности с целью продвижения национальных брендов на российский рынок. В церемонии приняли участие руководитель Агентства Нозим Холмурадов и директор Департамента МИПТ Иномжон Абдурахмонов. Новая площадка открывает широкие возможности для прямых продаж, заключения контрактов с российскими партнерами и укрепления позиций национальных брендов на крупнейшем рынке страны, подчеркнули в ведомстве. Кроме офлайн-торговли, узбекские производители смогут продвигать продукцию на ведущих онлайн-платформах России — Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет и Авито, обеспечивая присутствие отечественных брендов во всех регионах.

