Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251025/na-rynke-sadovod-moskva-otkrylas-torgovaya-ploschadka-uzbekskix-proizvoditeley-52971873.html
На рынке "Садовод" в Москве открылась торговая площадка узбекских производителей
На рынке "Садовод" в Москве открылась торговая площадка узбекских производителей
Sputnik Узбекистан
На площадке действуют 38 торговых точек, где узбекские компании уже активно представляют свою продукцию — от одежды и обуви до домашнего текстиля и аксессуаров.
2025-10-25T13:55+0500
2025-10-25T14:13+0500
россия
узбекистан
москва
предприниматели
торговля
магазины
одежда
обувь
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/19/52972302_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_48ef4a6678ce86f177c19f96546c38ea.jpg
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. На рынке "Садовод" в Москве открылась торговая площадка производителей из Узбекистана, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ) республики.Проект реализован при поддержке МИПТ и Агентства по развитию легкой промышленности с целью продвижения национальных брендов на российский рынок. В церемонии приняли участие руководитель Агентства Нозим Холмурадов и директор Департамента МИПТ Иномжон Абдурахмонов. Новая площадка открывает широкие возможности для прямых продаж, заключения контрактов с российскими партнерами и укрепления позиций национальных брендов на крупнейшем рынке страны, подчеркнули в ведомстве. Кроме офлайн-торговли, узбекские производители смогут продвигать продукцию на ведущих онлайн-платформах России — Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет и Авито, обеспечивая присутствие отечественных брендов во всех регионах.
россия
узбекистан
москва
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/19/52972302_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c99bbeb988aea35cefae49756216e76e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
садовод москва торговая узбекские производители
садовод москва торговая узбекские производители

На рынке "Садовод" в Москве открылась торговая площадка узбекских производителей

13:55 25.10.2025 (обновлено: 14:13 25.10.2025)
© Пресс-служба МИПТ РУз.В Москве состоялось официальное открытие торговой площадки узбекских производителей на рынке "Садовод".
В Москве состоялось официальное открытие торговой площадки узбекских производителей на рынке Садовод. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2025
© Пресс-служба МИПТ РУз.
Подписаться
На площадке действуют 38 торговых точек, где узбекские компании уже активно представляют свою продукцию — от одежды и обуви до домашнего текстиля и аксессуаров.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. На рынке "Садовод" в Москве открылась торговая площадка производителей из Узбекистана, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ) республики.
"В Москве состоялось официальное открытие торговой площадки узбекских производителей в одном из крупнейших комплексов России — "Садовод", — говорится в собщении ведомства.
Проект реализован при поддержке МИПТ и Агентства по развитию легкой промышленности с целью продвижения национальных брендов на российский рынок. В церемонии приняли участие руководитель Агентства Нозим Холмурадов и директор Департамента МИПТ Иномжон Абдурахмонов.
© Пресс-служба МИПТ РУз.В Москве состоялось официальное открытие торговой площадки узбекских производителей на рынке "Садовод".
В Москве состоялось официальное открытие торговой площадки узбекских производителей на рынке Садовод. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2025
В Москве состоялось официальное открытие торговой площадки узбекских производителей на рынке "Садовод".
© Пресс-служба МИПТ РУз.

"Централизованно арендованы торговые точки и складские помещения, переданные отечественным предприятиям текстильной, обувной и швейной отраслей. На площадке действуют 38 торговых точек, где узбекские компании уже активно представляют свою продукцию — от одежды и обуви до домашнего текстиля и аксессуаров", — говорится в сообщении.

Новая площадка открывает широкие возможности для прямых продаж, заключения контрактов с российскими партнерами и укрепления позиций национальных брендов на крупнейшем рынке страны, подчеркнули в ведомстве.
© Пресс-служба МИПТ РУз.В Москве состоялось официальное открытие торговой площадки узбекских производителей на рынке "Садовод".
В Москве состоялось официальное открытие торговой площадки узбекских производителей на рынке Садовод. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2025
В Москве состоялось официальное открытие торговой площадки узбекских производителей на рынке "Садовод".
© Пресс-служба МИПТ РУз.
Кроме офлайн-торговли, узбекские производители смогут продвигать продукцию на ведущих онлайн-платформах России — Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет и Авито, обеспечивая присутствие отечественных брендов во всех регионах.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0