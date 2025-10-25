https://uz.sputniknews.ru/20251025/plotina-belgorodskogo-vodoxranilischa-povrejdena-udar-vsu-52974660.html
Плотина Белгородского водохранилища повреждена в результате удара ВСУ
Плотина Белгородского водохранилища повреждена в результате удара ВСУ
Власти региона допускают, что может снова нанести удар и разрушить плотину, что может обернуться подтоплением поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц населенных пунктов Белгородской области, где проживают около тысячи жителей.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Плотина Белгородского водохранилища была повреждена в результате удара ВСУ, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Власти региона допускают, что ВСУ могут попытаться снова нанести удар и разрушить плотину, что может обернуться подтоплением поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц населенных пунктов Белгородской области, где проживают около тысячи жителей.Он отметил, что в связи с угрозой подтопления белгородские власти начинают предлагать выезд в ПВР Белгорода жителям, у которых нет другой возможности временного расселения.
