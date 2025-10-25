https://uz.sputniknews.ru/20251025/tashkent-provedenie-mejdunarodnogo-festivalya-narody-rossii-sng-52970444.html

В Ташкенте обсудят проведение Международного фестиваля "Народы России и СНГ"

В МПЦ Sputnik Узбекистан состоится видеомост с участием шести государств, в ходе которого обсудят проведение Международного фестиваля "Народы России и СНГ".

2025-10-25T11:45+0500

2025-10-25T11:45+0500

2025-10-25T12:19+0500

ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится видеомост Москва — Ташкент — Астана — Бишкек — Ереван — Минск, посвященный проведению Международного фестиваля "Народы России и СНГ".Мероприятие пройдет 29 октября в 17.00 по ташкентскому времени.Фестиваль объединит деловую, просветительскую и культурную программы, пленарное заседание, выставки и мастер-классы. Его откроет секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу.Участники видеомоста: К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.

