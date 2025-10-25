Узбекистан
Пресс-центр
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508, +998712058228
https://uz.sputniknews.ru/20251025/tashkent-provedenie-mejdunarodnogo-festivalya-narody-rossii-sng-52970444.html
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится видеомост Москва — Ташкент — Астана — Бишкек — Ереван — Минск, посвященный проведению Международного фестиваля "Народы России и СНГ".Мероприятие пройдет 29 октября в 17.00 по ташкентскому времени.Фестиваль объединит деловую, просветительскую и культурную программы, пленарное заседание, выставки и мастер-классы. Его откроет секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу.Участники видеомоста:
В Ташкенте обсудят проведение Международного фестиваля "Народы России и СНГ"

В МПЦ Sputnik Узбекистан состоится видеомост с участием шести государств, в ходе которого обсудят проведение Международного фестиваля "Народы России и СНГ".
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится видеомост Москва — Ташкент — Астана — Бишкек — Ереван — Минск, посвященный проведению Международного фестиваля "Народы России и СНГ".
Мероприятие пройдет 29 октября в 17.00 по ташкентскому времени.
Фестиваль объединит деловую, просветительскую и культурную программы, пленарное заседание, выставки и мастер-классы. Его откроет секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу.
Участники видеомоста:
заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Алексей ШЕВЦОВ;
заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации, Чрезвычайный и Полномочный Посол Михаил ГАЛУЗИН;
заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Российской Федерации Станислав БЕДКИН;
директор Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации Анна ЯРИНА;
первый заместитель исполнительного директора Русского географического общества Сергей КОРЛЫХАНОВ;
заместитель генерального директора АО "Газпром-Медиа Холдинг" Борис ХАНЧАЛЯН;
заместитель генерального директора Российского общества "Знание" по развитию Ирина КАРИХ.
К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
+998971907178
@alisherakimbaev
a.akimbaev@sputniknews.com
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
