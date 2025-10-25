https://uz.sputniknews.ru/20251025/uzbekistan-oon-podpisali-ramochnuyu-programmu-sotrudnichestva-52975839.html

Узбекистан и ООН подписали Рамочную программу сотрудничества на 2026–2030 годы

Правительство Узбекистана и Организация Объединенных Наций подписали новую Рамочную программу сотрудничества ООН в области устойчивого развития на 2026–2030 годы. Торжественная церемония состоялась в Университете мировой экономики и дипломатии в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Правительство Узбекистана и Организация Объединенных Наций подписали новую Рамочную программу сотрудничества ООН в области устойчивого развития на 2026–2030 годы. Торжественная церемония подписания состоялась в Университете мировой экономики и дипломатии в Ташкенте, сообщает Информационный центр ООН в Узбекистане.В мероприятии приняли участие представители неправительственных организаций, гражданского общества, а также министерств, дипломатического корпуса и иностранных посольств, аккредитованных в Узбекистане.Как отмечается, документ направлен на содействие устойчивому развитию, сокращение неравенства и обеспечение равных возможностей для всех граждан. В течение пяти лет программа сотрудничества определит стратегические направления деятельности 25 агентств, фондов и программ ООН, поддерживающих реализацию национальных целей развития Узбекистана.Программа сотрудничества охватывает шесть ключевых направлений взаимодействия:Постоянный координатор системы ООН в Узбекистане Сабине Махл подчеркнула, что в ходе реализации пятилетнего партнерства совместные усилия Узбекистана и ООН будут направлены на построение более процветающего, инклюзивного и устойчивого государства к 2030 году.В ходе мероприятия первый заместитель Председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана, ректор Университета мировой экономики и дипломатии Содик Сафоев отметил системный характер взаимодействия Узбекистана с Организацией Объединенных Наций и подчеркнул значение совместных усилий в достижении целей устойчивого развития.Документ подготовлен совместно Правительством Узбекистана, при координации Министерства экономики и финансов, и страновой командой ООН в Узбекистане в результате всесторонних консультаций с государственными структурами, местными органами власти, гражданским обществом, молодежью, частным сектором и международными партнерами.

