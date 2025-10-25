Узбекистан и ООН подписали Рамочную программу сотрудничества на 2026–2030 годы.

https://uz.sputniknews.ru/20251025/uzbekistan-oon-podpisali-ramochnuyu-programmu-sotrudnichestva-52975839.html
Правительство Узбекистана и Организация Объединенных Наций подписали новую Рамочную программу сотрудничества ООН в области устойчивого развития на 2026–2030 годы. Торжественная церемония состоялась в Университете мировой экономики и дипломатии в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Правительство Узбекистана и Организация Объединенных Наций подписали новую Рамочную программу сотрудничества ООН в области устойчивого развития на 2026–2030 годы. Торжественная церемония подписания состоялась в Университете мировой экономики и дипломатии в Ташкенте, сообщает Информационный центр ООН в Узбекистане.В мероприятии приняли участие представители неправительственных организаций, гражданского общества, а также министерств, дипломатического корпуса и иностранных посольств, аккредитованных в Узбекистане.Как отмечается, документ направлен на содействие устойчивому развитию, сокращение неравенства и обеспечение равных возможностей для всех граждан. В течение пяти лет программа сотрудничества определит стратегические направления деятельности 25 агентств, фондов и программ ООН, поддерживающих реализацию национальных целей развития Узбекистана.Программа сотрудничества охватывает шесть ключевых направлений взаимодействия:Постоянный координатор системы ООН в Узбекистане Сабине Махл подчеркнула, что в ходе реализации пятилетнего партнерства совместные усилия Узбекистана и ООН будут направлены на построение более процветающего, инклюзивного и устойчивого государства к 2030 году.В ходе мероприятия первый заместитель Председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана, ректор Университета мировой экономики и дипломатии Содик Сафоев отметил системный характер взаимодействия Узбекистана с Организацией Объединенных Наций и подчеркнул значение совместных усилий в достижении целей устойчивого развития.Документ подготовлен совместно Правительством Узбекистана, при координации Министерства экономики и финансов, и страновой командой ООН в Узбекистане в результате всесторонних консультаций с государственными структурами, местными органами власти, гражданским обществом, молодежью, частным сектором и международными партнерами.
Узбекистан и ООН подписали Рамочную программу сотрудничества на 2026–2030 годы
17:10 25.10.2025 (обновлено: 17:11 25.10.2025)
Правительство Узбекистана и Организация Объединенных Наций подписали в Ташкенте новую Рамочную программу сотрудничества ООН в области устойчивого развития на 2026–2030 годы.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik.
Правительство Узбекистана и Организация Объединенных Наций подписали новую Рамочную программу сотрудничества ООН в области устойчивого развития на 2026–2030 годы. Торжественная церемония подписания состоялась в Университете мировой экономики и дипломатии в Ташкенте, сообщает
Информационный центр ООН в Узбекистане.
В мероприятии приняли участие представители неправительственных организаций, гражданского общества, а также министерств, дипломатического корпуса и иностранных посольств, аккредитованных в Узбекистане.
Как отмечается, документ направлен на содействие устойчивому развитию, сокращение неравенства и обеспечение равных возможностей для всех граждан. В течение пяти лет программа сотрудничества определит стратегические направления деятельности 25 агентств, фондов и программ ООН, поддерживающих реализацию национальных целей развития Узбекистана.
"Рамочная программа уделяет особое внимание региону Приаралья, поддерживая усилия по превращению региона в центр устойчивого развития. Эти инициативы направлены на улучшение качества жизни населения через повышение уровня образования, создание новых рабочих мест и обеспечение доступа к чистой питьевой воде", — говорится в сообщении.
Программа сотрудничества охватывает шесть ключевых направлений взаимодействия:
эффективное управление и правосудие;
занятость и социальная защита;
качественное здравоохранение;
инклюзивное и равноправное образование;
борьба с изменением климата и экологическая устойчивость;
комплексное развитие региона Приаралья.
Постоянный координатор системы ООН в Узбекистане Сабине Махл подчеркнула, что в ходе реализации пятилетнего партнерства совместные усилия Узбекистана и ООН будут направлены на построение более процветающего, инклюзивного и устойчивого государства к 2030 году.
"Подписание новой пятилетней рамочной программы сотрудничества между ООН и Узбекистаном — это важный шаг, ориентированный на людей. В ее центре — человек и все, что связано с улучшением качества жизни: здравоохранение, образование, социальная защита и экология. Мы гордимся тем, что поддерживаем реформы, происходящие сегодня в Узбекистане, и верим, что каждый мужчина и каждая женщина смогут внести свой вклад в развитие страны и воспользоваться результатами её прогресса. Узбекистан — важный член ООН, и для нас большая честь работать вместе во имя устойчивого будущего", — отметила Махл.
В ходе мероприятия первый заместитель Председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана, ректор Университета мировой экономики и дипломатии Содик Сафоев отметил системный характер взаимодействия Узбекистана с Организацией Объединенных Наций и подчеркнул значение совместных усилий в достижении целей устойчивого развития.
"Подписание сегодняшней программы открывает новый этап сотрудничества между Узбекистаном и ООН, основанный на четких целевых показателях по 19 направлениям — от образования и здравоохранения до экологии и гендерной политики. Мы создаём систему, которая позволяет измерять прогресс не только на уровне страны, но и каждого региона и района. Ведь достижение Целей устойчивого развития — это общая задача государства, гражданского общества и научного сообщества, направленная на улучшение жизни нынешнего и будущих поколений", — сказал Сафоев.
Документ подготовлен совместно Правительством Узбекистана, при координации Министерства экономики и финансов, и страновой командой ООН в Узбекистане в результате всесторонних консультаций с государственными структурами, местными органами власти, гражданским обществом, молодежью, частным сектором и международными партнерами.