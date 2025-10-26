https://uz.sputniknews.ru/20251026/baxreyn-2025-uzbekistantsy-zavoevali-za-odin-den-11-medaley-52983746.html

Бахрейн-2025: узбекистанцы завоевали за один день 11 медалей

Бахрейн-2025: узбекистанцы завоевали за один день 11 медалей

В копилке сборной республики награды различного достоинства. В III Азиатских юношеских играх, проходящих в Манаме (Бахрейн), участвуют спортсмены из 45 азиатских стран. Соревнования включают 26 видов спорта и продлятся до 31 октября

ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Узбекистанские спортсмены завоевали 11 медалей на юношеской Азиаде в Бахрейне. Делегация Узбекистана успешно завершила очередной соревновательный день, сообщает НОК.Победители:ЗолотоСереброБронзаСейчас делегация республики на втором месте в общекомандном зачете после Китая, имея в активе 9 золотых, 4 серебряные и 9 бронзовых медалей, добавили в НОК.Сегодня узбекистанцы выступят в соревнованиях по 10 видам спорта. Они будут защищать честь страны в следующих дисциплинах: бокс, муай-тай, тяжелая атлетика, таэквондо WT, киберспорт, волейбол, легкая атлетика, футзал, конный спорт и велоспорт.В III Азиатских юношеских играх, проходящих в Манаме (Бахрейн), участвуют спортсмены из 45 азиатских стран. Соревнования включают 26 видов спорта и продлятся до 31 октября

