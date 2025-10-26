https://uz.sputniknews.ru/20251026/lavrov-rossiya-vsegda-otkryta-dlya-chestnogo-partnerstva-52991346.html

Лавров: Россия всегда открыта для честного партнерства

Глава внешнеполитического ведомства РФ направил видеообращение участникам Международного форума сотрудничества, который проходит в Москве 26-27 октября

ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Россия всегда открыта для честного и равноправного партнерства со странами, которые руководствуются своими национальными интересами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Глава российского внешнеполитического ведомства направил видеообращение участникам Международного форума сотрудничества, который проходит в Москве 26-27 октября.Он отметил, что Россия продолжает развиваться как современное государство, заинтересованное в широком, деполитизированном международном сотрудничестве.Он также добавил, что у России действительно много добрых, надежных друзей, разделяющих ее ценности, стремящихся лучше понять, чем она живет.Министр напомнил слова Владимира Путина о том, что для России нет недружественных, враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке.

