Лавров: Россия всегда открыта для честного партнерства
Глава внешнеполитического ведомства РФ направил видеообращение участникам Международного форума сотрудничества, который проходит в Москве 26-27 октября
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Россия всегда открыта для честного и равноправного партнерства со странами, которые руководствуются своими национальными интересами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Глава российского внешнеполитического ведомства направил видеообращение участникам Международного форума сотрудничества, который проходит в Москве 26-27 октября.Он отметил, что Россия продолжает развиваться как современное государство, заинтересованное в широком, деполитизированном международном сотрудничестве.Он также добавил, что у России действительно много добрых, надежных друзей, разделяющих ее ценности, стремящихся лучше понять, чем она живет.Министр напомнил слова Владимира Путина о том, что для России нет недружественных, враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке.
Глава внешнеполитического ведомства РФ направил видеообращение участникам Международного форума сотрудничества, который проходит в Москве 26-27 октября.
Sputnik.
Россия всегда открыта для честного и равноправного партнерства со странами, которые руководствуются своими национальными интересами, заявил
глава МИД РФ Сергей Лавров.
Глава российского внешнеполитического ведомства направил видеообращение участникам Международного форума сотрудничества, который проходит в Москве 26-27 октября.
Он отметил, что Россия продолжает развиваться как современное государство, заинтересованное в широком, деполитизированном международном сотрудничестве.
“Всегда остаемся открытыми для честного, равноправного партнерства со всеми, кто, как и мы, руководствуется собственными национальными интересами и выстраивает межгосударственное сотрудничество на принципах Устава ООН в их совокупности, полноте и взаимосвязи”, — сказал дипломат.
Он также добавил, что у России действительно много добрых, надежных друзей, разделяющих ее ценности, стремящихся лучше понять, чем она живет.
Министр напомнил слова Владимира Путина о том, что для России нет недружественных, враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке.
“Сегодня, когда ситуация в мире остается напряженной, межчеловеческие обмены, диалог между деятелями науки, культуры, спорта приобретают особое значение в плане оздоровления обстановки. Приветствуем такие усилия”, —заключил Лавров.