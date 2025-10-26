Узбекистан
Почему Киев не хочет переговоров — Песков
В Кремле также прокомментировали санкции США и перенос встречи Путина и Трампа
2025-10-26T18:00+0500
2025-10-26T18:00+0500
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Представители киевского режима не хотят переговорного процесса, это следствие влияния европейцев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.Другие заявления Пескова:*По данным Wall Street Journal, самый жесткий план санкций был направлен на промышленность и руководителей страны, средний — включал меры против энергетики. Рассматривались и более мягкие ограничения.
Почему Киев не хочет переговоров — Песков

18:00 26.10.2025
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перед началом пресс-конференции президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко по итогам переговоров в Москве.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перед началом пресс-конференции президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко по итогам переговоров в Москве.
© Sputnik / Сергей Гунеев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
В Кремле также прокомментировали санкции США и перенос встречи Путина и Трампа.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Представители киевского режима не хотят переговорного процесса, это следствие влияния европейцев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
"Украинцы не хотят переговорного процесса. Их всячески сподвигают на это нежелание европейцы, Евросоюз. Мы видим, что Евросоюз буквально находится в такой военной истерике. Вот это является причиной той самой паузы", — сказал официальный представитель Кремля журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Другие заявления Пескова:
международная повестка включает много вопросов, в том числе и нерешенных, но главными для Москвы являются те, которые представляют выгоду для России;
РФ заинтересована в выстраивании добрых отношений со всеми странами, в том числе с США;
пресс-секретарь президента России не исключил, что США подготовили три варианта санкций против РФ и американский лидер Дональд Трамп выбрал средний* из них;
президент США Дональд Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, президент РФ Владимир Путин с ним солидаризировался;
говорить об отмене саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа неправильно;
украинский конфликт с его основными первопричинами сложен, решить его за одну ночь невозможно;
военная истерика ЕС является причиной паузы в переговорах по украинскому урегулированию;
искреннее желание президента США Дональда Трампа добиться урегулирования всех острых кризисов, в том числе вокруг Украины, вызывает только позитивные чувства;
Трамп понимает, что пока нет оснований ожидать возможного сдвига в мирном урегулировании в самое ближайшее время;
президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп не могут встречаться просто ради встречи и терять время, нужна подготовка;
процесс подготовки встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сложный;
между РФ и США есть понимание, что встречу президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа было бы хорошо не откладывать надолго;
требуется провести большую "домашнюю работу", чтобы подготовить основу для встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в будущем;
четкой договоренности о датах проведения новой встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа не было;
не все хотят проведения российско-американского саммита;
Россия будет преследовать по закону всех, кто окажется причастен к возможной конфискации ее замороженных активов;
ракеты, которыми бахвалится Киев, могут быть британские, германские, итальянские и какие угодно;
Украина сейчас вряд ли сама может производить дальнобойные ракеты;
Вооруженные силы жестко ответят на попытки ударов ВСУ вглубь России;
в словах президента РФ Владимира Путина про "ошеломляющий" ответ на попытки ударов вглубь России все предельно ясно.
*По данным Wall Street Journal, самый жесткий план санкций был направлен на промышленность и руководителей страны, средний — включал меры против энергетики. Рассматривались и более мягкие ограничения.
