Почему Киев не хочет переговоров — Песков

международная повестка включает много вопросов, в том числе и нерешенных, но главными для Москвы являются те, которые представляют выгоду для России;

РФ заинтересована в выстраивании добрых отношений со всеми странами, в том числе с США;

пресс-секретарь президента России не исключил, что США подготовили три варианта санкций против РФ и американский лидер Дональд Трамп выбрал средний* из них;

президент США Дональд Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, президент РФ Владимир Путин с ним солидаризировался;

говорить об отмене саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа неправильно;

украинский конфликт с его основными первопричинами сложен, решить его за одну ночь невозможно;

военная истерика ЕС является причиной паузы в переговорах по украинскому урегулированию;

искреннее желание президента США Дональда Трампа добиться урегулирования всех острых кризисов, в том числе вокруг Украины, вызывает только позитивные чувства;

Трамп понимает, что пока нет оснований ожидать возможного сдвига в мирном урегулировании в самое ближайшее время;

президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп не могут встречаться просто ради встречи и терять время, нужна подготовка;

процесс подготовки встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сложный;

между РФ и США есть понимание, что встречу президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа было бы хорошо не откладывать надолго;

требуется провести большую "домашнюю работу", чтобы подготовить основу для встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в будущем;

четкой договоренности о датах проведения новой встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа не было;

не все хотят проведения российско-американского саммита;

Россия будет преследовать по закону всех, кто окажется причастен к возможной конфискации ее замороженных активов;

ракеты, которыми бахвалится Киев, могут быть британские, германские, итальянские и какие угодно;

Украина сейчас вряд ли сама может производить дальнобойные ракеты;

Вооруженные силы жестко ответят на попытки ударов ВСУ вглубь России;