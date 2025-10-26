https://uz.sputniknews.ru/20251026/putinu-dolojili-o-polojenii-del-na-fronte-52990886.html

Путину доложили о положении дел на фронте

Путину доложили о положении дел на фронте

Президент России посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в СВО

ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск.Верховному главнокомандующему озвучили полную информацию о положении дел на фронте.Ему подробно доложили о ситуации на линии соприкосновения, в частности, по Купянскому и Красноармейскому направлениям.Как отмечалось, на Купянском направлении в окружении находится до 5 тыс. военнослужащих ВСУ, а на Красноармейском направлении – 5,5 тыс.По словам начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерия Герасимова, в зоне ответственности группировки "Центр" завершено окружение противника в районе Красноармейска и Димитрова. Блокирована крупная группировка ВСУ в составе 31 батальона.На направлении действий группировки войск "Запад" ее подразделения окружили Купянск, совершив обходной маневр, захватили переправы противника через реку Оскол южнее города и блокировали группировку ВСУ на левом берегу восточнее Купянска. В окружении находятся 18 боевых батальонов.Группировка войск "Запад" продолжает успешно наступать на Краснолиманском направлении, завершая освобождение населенного пункта Ямполь.Благодаря успешным действиям других группировок войск на остальных направлениях освобождено более 70% города Волчанска, а также шесть населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях.Владимир Путин отметил, что успехи российских войск по окружению Красноармейско-Димитровской агломерации и города Купянска, итоги выполнения боевых задач на других направлениях стали возможны благодаря героическим действиям солдат, сержантов, младших командиров, а также скрупулезной работе штабов и всех уровней руководителей. Он поздравил личный состав Объединенной группировки войск с этими результатами.В контексте предстоящей большой сложной работы по ликвидации окруженных формирований противника глава РФ выделил ряд моментов:

