Путину доложили о положении дел на фронте
Президент России посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в СВО.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск.
Верховному главнокомандующему озвучили полную информацию о положении дел на фронте.
Ему подробно доложили о ситуации на линии соприкосновения, в частности, по Купянскому и Красноармейскому направлениям.
Как отмечалось, на Купянском направлении в окружении находится до 5 тыс. военнослужащих ВСУ, а на Красноармейском направлении – 5,5 тыс.
По словам начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерия Герасимова, в зоне ответственности группировки "Центр" завершено окружение противника в районе Красноармейска и Димитрова. Блокирована крупная группировка ВСУ в составе 31 батальона.
На направлении действий группировки войск "Запад" ее подразделения окружили Купянск, совершив обходной маневр, захватили переправы противника через реку Оскол южнее города и блокировали группировку ВСУ на левом берегу восточнее Купянска. В окружении находятся 18 боевых батальонов.
Группировка войск "Запад" продолжает успешно наступать на Краснолиманском направлении, завершая освобождение населенного пункта Ямполь.
Благодаря успешным действиям других группировок войск на остальных направлениях освобождено более 70% города Волчанска, а также шесть населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях.
Владимир Путин отметил, что успехи российских войск по окружению Красноармейско-Димитровской агломерации и города Купянска, итоги выполнения боевых задач на других направлениях стали возможны благодаря героическим действиям солдат, сержантов, младших командиров, а также скрупулезной работе штабов и всех уровней руководителей. Он поздравил личный состав Объединенной группировки войск с этими результатами.
В контексте предстоящей большой сложной работы по ликвидации окруженных формирований противника глава РФ выделил ряд моментов:
для минимизации напрасных жертв принять исчерпывающие меры для обеспечения сдачи в плен украинских военнослужащих – тех, которые, пожелают это сделать;
“Нужно действовать и с пленными обращаться в соответствии с нормами международного права и законодательства Российской Федерации. А армия России исторически всегда относилась к поверженному противнику с милосердием, и будем из этого исходить”, — сказал Путин.
в ходе боевой работы по зачистке этих территорий обеспечить безопасность гражданского населения, которым украинские формирования прикрываются как живым щитом. Местным жителям должна быть оказана вся необходимая помощь и приняты меры по их эвакуации в безопасные районы;
командующим группировкам войск необходимо продолжить выполнение специальной военной операции в соответствии с замыслом, разработанным Генеральным штабом Вооруженных Сил РФ;
приоритетной задачей является обеспечение сохранности жизни российских военнослужащих.