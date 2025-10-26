https://uz.sputniknews.ru/20251026/uzbekistan-prevraschaet-svoe-geopolojenie-iz-vyzova-v-preimuschestvo--sherzod-asadov-52985858.html
Узбекистан превращает свое геоположение из вызова в преимущество — Шерзод Асадов
Узбекистан превращает свое геоположение из вызова в преимущество — Шерзод Асадов
Внешняя политика республики строится последовательно и системно. Ее логика – от укрепления добрососедства и доверия в ЦА к развитию стратегического сотрудничества с ведущими мировыми центрами, другими ключевыми союзниками и партнерами
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Узбекистан последовательно превращает свое географическое положение из вызова в преимущество, заявил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.Развитие транспортных коридоров, промышленных и логистических цепочек, а также цифровой интеграции превращает Узбекистан в один из ключевых узлов евразийского пространства, добавил Асадов.Он отметил, что республика последовательно и системно развивает сотрудничество с ведущими мировыми центрами: Россией, Китаем, США и ЕС, исходя из национальных интересов и приоритетов народа.Он подчеркнул, что лидер Узбекистана неизменно выстраивает международные отношения, исходя из национальных интересов и приоритетов народа.По словам Асадова, эту политику убедительно подтвердил визит Мирзиёева в Брюссель 23-24 октября. Его ключевым результатом стало подписание соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и ЕС."Последовательность, открытость и результативность – таковы основы внешнеполитического курса президента нашей страны. Каждое соглашение, каждый визит, каждое решение направлены на одну цель – служить интересам народа Узбекистана и усиливать его голос на международной арене", — резюмировал он.
“Наша страна последовательно превращает свое географическое положение из вызова в преимущество. Из land-locked страны, ограниченной в доступе к морским портам, Узбекистан по инициативе Президента становится land-linked государством – надежным связующим звеном между Европой и Азией”, — написал
он в своем Telegram-канале.
Развитие транспортных коридоров, промышленных и логистических цепочек, а также цифровой интеграции превращает Узбекистан в один из ключевых узлов евразийского пространства, добавил Асадов.
Он отметил, что республика последовательно и системно развивает сотрудничество с ведущими мировыми центрами: Россией, Китаем, США и ЕС, исходя из национальных интересов и приоритетов народа.
"Внешняя политика Узбекистана строится последовательно и системно. Ее логика – от укрепления добрососедства и доверия в Центральной Азии к развитию стратегического сотрудничества с ведущими мировыми центрами - Россией, Китаем, США, ЕС, другими ключевыми союзниками и партнерами", — написал Асадов.
Он подчеркнул, что лидер Узбекистана неизменно выстраивает международные отношения, исходя из национальных интересов и приоритетов народа.
По словам Асадова, эту политику убедительно подтвердил визит Мирзиёева в Брюссель 23-24 октября. Его ключевым результатом стало подписание соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и ЕС.
"Последовательность, открытость и результативность – таковы основы внешнеполитического курса президента нашей страны. Каждое соглашение, каждый визит, каждое решение направлены на одну цель – служить интересам народа Узбекистана и усиливать его голос на международной арене", — резюмировал он.