Узбекистан превращает свое геоположение из вызова в преимущество — Шерзод Асадов

Внешняя политика республики строится последовательно и системно. Ее логика – от укрепления добрососедства и доверия в ЦА к развитию стратегического сотрудничества с ведущими мировыми центрами, другими ключевыми союзниками и партнерами

2025-10-26T12:15+0500

узбекистан

внешняя политика

шерзод асадов

шавкат мирзиёев

ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Узбекистан последовательно превращает свое географическое положение из вызова в преимущество, заявил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.Развитие транспортных коридоров, промышленных и логистических цепочек, а также цифровой интеграции превращает Узбекистан в один из ключевых узлов евразийского пространства, добавил Асадов.Он отметил, что республика последовательно и системно развивает сотрудничество с ведущими мировыми центрами: Россией, Китаем, США и ЕС, исходя из национальных интересов и приоритетов народа.Он подчеркнул, что лидер Узбекистана неизменно выстраивает международные отношения, исходя из национальных интересов и приоритетов народа.По словам Асадова, эту политику убедительно подтвердил визит Мирзиёева в Брюссель 23-24 октября. Его ключевым результатом стало подписание соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и ЕС."Последовательность, открытость и результативность – таковы основы внешнеполитического курса президента нашей страны. Каждое соглашение, каждый визит, каждое решение направлены на одну цель – служить интересам народа Узбекистана и усиливать его голос на международной арене", — резюмировал он.

