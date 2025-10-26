https://uz.sputniknews.ru/20251026/v-rossii-zavershili-ispytaniya-krylatoy-rakety-burevestnik-52989300.html

Уникальное изделие: в России завершили испытания крылатой ракеты "Буревестник"

Глава РФ посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в СВО

ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин заявил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой.Об этом он сообщил в ходе посещения пункта управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в СВО.Это уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет, подчеркнул Путин.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту, что испытание прошло 21 октября. Его отличие от предыдущих в том, что был осуществлен многочасовой полет ракеты, в ходе которого она преодолела расстояние 14 тыс. километров, и это не предел. Ракета находилась в воздухе около 15 часов.В ходе полета ракеты выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры, и тем самым продемонстрированы ее высокие возможности по обходу средств противоракетной, противовоздушной обороны.Он добавил, что технические характеристики "Буревестника" позволяют применять ее с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии.В свою очередь, президент России сказал, что предстоит еще большая работа, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство: "нужно все регламенты осуществить".“Нам нужно будет определиться, к какому классу оружия эта новая система относится. Надо определить возможные способы применения и начать готовить инфраструктуру для размещения этого оружия в наших Вооруженных Силах”, — отметил он.

