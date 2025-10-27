Узбекистан
Бахрейн–2025: Узбекистан завоевал 5 золотых медалей в очередной соревновательный день
2025-10-27T09:50+0500
2025-10-27T10:15+0500
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Сборная Узбекистана завоевала 5 золотых и 1 серебряную медаль в очередной соревновательный день III Азиатских юношеских игр в Бахрейне, сообщает НОК.Накануне узбекистанцы выступили в соревнованиях по 10 видам спорта. Они защищали честь страны в следующих дисциплинах: бокс, муай-тай, тяжелая атлетика, таэквондо WT, киберспорт, волейбол, легкая атлетика, футзал, конный спорт и велоспорт.Награды высшей пробы получили в таэквондо, муай-тай и легкой атлетике.Золото СереброДелегация республики — вторая в общекомандном зачете после Китая: 14 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых медалей, добавили в НОК.Сегодня узбекистанцы выйдут на арену в соревнованиях по боксу, плаванию, 3х3 баскетболу, тяжелой атлетике, волейболу, скачкам на верблюдах и велоспорту.В III Азиатских юношеских играх, проходящих в Манаме, участвуют спортсмены из 45 азиатских стран. Соревнования включают 26 видов спорта и продлятся до 31 октября.
Подписаться
Делегация республики — вторая в общекомандном зачете после Китая: 14 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых медалей.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Сборная Узбекистана завоевала 5 золотых и 1 серебряную медаль в очередной соревновательный день III Азиатских юношеских игр в Бахрейне, сообщает НОК.
Накануне узбекистанцы выступили в соревнованиях по 10 видам спорта. Они защищали честь страны в следующих дисциплинах: бокс, муай-тай, тяжелая атлетика, таэквондо WT, киберспорт, волейбол, легкая атлетика, футзал, конный спорт и велоспорт.
© Пресс-служба НОКСпортсмены Узбекистана завоевали 5 золотых медалей
Спортсмены Узбекистана завоевали 5 золотых медалей - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2025
Спортсмены Узбекистана завоевали 5 золотых медалей
© Пресс-служба НОК
Награды высшей пробы получили в таэквондо, муай-тай и легкой атлетике.
Золото
Омадбек Отабеков (таэквондо WT, -63 кг)
Асадбек Турдибоев (муай-тай, U15, -51 кг)
Музффар Норходжаев (муай-тай, U17, -54 кг)
Паризода Талабова (легкая атлетика, метание копья)
Анастасия Сильченкова (легкая атлетика, бег на 3000 м)
Серебро
Асадбек Самандаров (таэквондо WT, -55 кг)
Делегация республики — вторая в общекомандном зачете после Китая: 14 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых медалей, добавили в НОК.
Сегодня узбекистанцы выйдут на арену в соревнованиях по боксу, плаванию, 3х3 баскетболу, тяжелой атлетике, волейболу, скачкам на верблюдах и велоспорту.
В III Азиатских юношеских играх, проходящих в Манаме, участвуют спортсмены из 45 азиатских стран. Соревнования включают 26 видов спорта и продлятся до 31 октября.
