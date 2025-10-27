https://uz.sputniknews.ru/20251027/baxreyn2025-uzbekistan-52996131.html

Бахрейн–2025: Узбекистан завоевал 5 золотых медалей в очередной соревновательный день

Делегация республики занимает второе место в общекомандном зачете — после Китая — с 14 золотыми, 5 серебряными и 9 бронзовыми медалями

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Сборная Узбекистана завоевала 5 золотых и 1 серебряную медаль в очередной соревновательный день III Азиатских юношеских игр в Бахрейне, сообщает НОК.Накануне узбекистанцы выступили в соревнованиях по 10 видам спорта. Они защищали честь страны в следующих дисциплинах: бокс, муай-тай, тяжелая атлетика, таэквондо WT, киберспорт, волейбол, легкая атлетика, футзал, конный спорт и велоспорт.Награды высшей пробы получили в таэквондо, муай-тай и легкой атлетике.Золото СереброДелегация республики — вторая в общекомандном зачете после Китая: 14 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых медалей, добавили в НОК.Сегодня узбекистанцы выйдут на арену в соревнованиях по боксу, плаванию, 3х3 баскетболу, тяжелой атлетике, волейболу, скачкам на верблюдах и велоспорту.В III Азиатских юношеских играх, проходящих в Манаме, участвуют спортсмены из 45 азиатских стран. Соревнования включают 26 видов спорта и продлятся до 31 октября.

