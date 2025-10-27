https://uz.sputniknews.ru/20251027/dom-aromatizatory-opasnost-52994792.html

Какой предмет интерьера может быть опасен для здоровья

Нередко в стремлении сделать дом уютным люди, сами не зная того, наносят себе вред

Некоторые виды ароматизаторов для дома выделяют опасные для здоровья канцерогены, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.Имеются в виду благовония в форме палочек и конусов для поджигания. Помимо опасных соединений, при горении они выделяют очень высокие концентрации опасных микрочастиц, которые могут попасть в легкие и через них просочиться в кровоток.Эксперты советуют выбирать аромадиффузоры с палочками: исследования показывают их безопасность для дома. Роскачество рекомендовало отказаться от использования благовоний, с осторожностью относиться к эфирным маслам, а также регулярно проветривать помещение, где используют ароматизатор, а при покупке внимательно читать состав каждого ароматизатора.

