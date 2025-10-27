https://uz.sputniknews.ru/20251027/dom-aromatizatory-opasnost-52994792.html
Какой предмет интерьера может быть опасен для здоровья
Какой предмет интерьера может быть опасен для здоровья
Sputnik Узбекистан
Нередко в стремлении сделать дом уютным люди, сами не зная того, наносят себе вред
2025-10-27T22:05+0500
2025-10-27T22:05+0500
2025-10-27T22:05+0500
это интересно
мнение эксперта
здоровье
дом
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1b/52994221_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_7a252ac873409b10b1c697a1cdc24d25.jpg
Некоторые виды ароматизаторов для дома выделяют опасные для здоровья канцерогены, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.Имеются в виду благовония в форме палочек и конусов для поджигания. Помимо опасных соединений, при горении они выделяют очень высокие концентрации опасных микрочастиц, которые могут попасть в легкие и через них просочиться в кровоток.Эксперты советуют выбирать аромадиффузоры с палочками: исследования показывают их безопасность для дома. Роскачество рекомендовало отказаться от использования благовоний, с осторожностью относиться к эфирным маслам, а также регулярно проветривать помещение, где используют ароматизатор, а при покупке внимательно читать состав каждого ароматизатора.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1b/52994221_97:0:673:432_1920x0_80_0_0_513a63917def93f9ea1bfda3ff366086.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ароматизаторы дом опасность
ароматизаторы дом опасность
Какой предмет интерьера может быть опасен для здоровья
Нередко в стремлении сделать дом уютным люди, сами не зная того, наносят себе вред.
Некоторые виды ароматизаторов для дома выделяют опасные для здоровья канцерогены, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Роскачество.
"При сжигании они выделяют формальдегид, бензол, этилбензол, фурфурол, стирол, толуол и ацетальдегид, причем нередко в концентрациях, многократно превышающих рекомендованные значения по качеству воздуха внутри помещений", — говорится в сообщении.
Имеются в виду благовония в форме палочек и конусов для поджигания. Помимо опасных соединений, при горении они выделяют очень высокие концентрации опасных микрочастиц, которые могут попасть в легкие и через них просочиться в кровоток.
Эксперты советуют выбирать аромадиффузоры с палочками: исследования показывают их безопасность для дома.
Роскачество рекомендовало отказаться от использования благовоний, с осторожностью относиться к эфирным маслам, а также регулярно проветривать помещение, где используют ароматизатор, а при покупке внимательно читать состав каждого ароматизатора.