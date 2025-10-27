Узбекистан
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд
Какой предмет интерьера может быть опасен для здоровья
Какой предмет интерьера может быть опасен для здоровья
Нередко в стремлении сделать дом уютным люди, сами не зная того, наносят себе вред
2025-10-27T22:05+0500
Некоторые виды ароматизаторов для дома выделяют опасные для здоровья канцерогены, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.Имеются в виду благовония в форме палочек и конусов для поджигания. Помимо опасных соединений, при горении они выделяют очень высокие концентрации опасных микрочастиц, которые могут попасть в легкие и через них просочиться в кровоток.Эксперты советуют выбирать аромадиффузоры с палочками: исследования показывают их безопасность для дома. Роскачество рекомендовало отказаться от использования благовоний, с осторожностью относиться к эфирным маслам, а также регулярно проветривать помещение, где используют ароматизатор, а при покупке внимательно читать состав каждого ароматизатора.
22:05 27.10.2025
© © Getty Images / CreativeFireБлаговония в конусе. Архивное фото
Благовония в конусе. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2025
© © Getty Images / CreativeFire
Нередко в стремлении сделать дом уютным люди, сами не зная того, наносят себе вред.
Некоторые виды ароматизаторов для дома выделяют опасные для здоровья канцерогены, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.
"При сжигании они выделяют формальдегид, бензол, этилбензол, фурфурол, стирол, толуол и ацетальдегид, причем нередко в концентрациях, многократно превышающих рекомендованные значения по качеству воздуха внутри помещений", — говорится в сообщении.
Имеются в виду благовония в форме палочек и конусов для поджигания. Помимо опасных соединений, при горении они выделяют очень высокие концентрации опасных микрочастиц, которые могут попасть в легкие и через них просочиться в кровоток.
Эксперты советуют выбирать аромадиффузоры с палочками: исследования показывают их безопасность для дома.
Роскачество рекомендовало отказаться от использования благовоний, с осторожностью относиться к эфирным маслам, а также регулярно проветривать помещение, где используют ароматизатор, а при покупке внимательно читать состав каждого ароматизатора.
