Стало известно, кто из мировых лидеров посетит Узбекистан в ближайшую неделю

Шерзод Асадов: Начавшаяся рабочая неделя президента Шавката Мирзиёева обещает быть насыщенной важными событиями

ТАШКЕНТ, 27 октября — Sputnik. В течение недели в Узбекистан с официальными визитами приедут президенты Сербии и Финляндии Александр Вучич и Александр Стубб, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.Асадов отметил, что начавшаяся рабочая неделя Шавката Мирзиёева обещает быть насыщенной важными событиями.Сегодня, 27 октября, президент проведет расширенное совещание, посвященное анализу ожидаемых результатов текущего года и обсуждению ключевых макроэкономических показателей, запланированных на 2026-й.Во второй половине дня он примет специального посланника Президента США по Южной и Центральной Азии Серджио Гора и заместителя Государственного секретаря Соединенных Штатов Кристофера Ландау.На этой неделе в Самарканде пройдет историческое мероприятие — 43 сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО. Президент примет участие в церемонии открытия форума, который впервые организуют за пределами Парижа. Он озвучит новые инициативы по укреплению международного сотрудничества в сферах культуры, науки и образования, а также проведет ряд двусторонних встреч.

