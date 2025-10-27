https://uz.sputniknews.ru/20251027/minzdrav-kommentariy-vspyshka-orvi-uzbekistan-53011123.html

Минздрав: вспышку сезонных ОРВИ в Узбекистане мутацией коронавируса назвать нельзя

Минздрав: вспышку сезонных ОРВИ в Узбекистане мутацией коронавируса назвать нельзя

В ведомстве заверили, что эпидемиологическая ситуация в Узбекистане стабильная, поводов для беспокойства нет

ТАШКЕНТ, 27 октября — Sputnik. Рост сезонной заболеваемости ОРВИ в Узбекистане нельзя назвать мутацией коронавируса, сообщает пресс-служба Минздрава республики.Таким образом в ведомстве прокомментировали распространившиеся в соцсетях сообщения о появлении у детей в Узбекистане вирусной инфекции с признаками ОРВИ, сопровождающейся диарей и рвотой. Многие пользователи опасаются, что это мутация коронавируса.В Минздраве пояснили, что в Узбекистане сезон простуд, который обычно начинается в конце августа — начале сентября, в этом году из-за продолжительной тёплой погоды наступил только в последней декаде октября.Родителям рекомендовали своевременно показывать детей с признаками ОРВИ семейным врачам.В ведомстве добавили, что в настоящее время в медучреждениях созданы койко-места и необходимый запас лекарственных средств для лечения острых респираторных вирусных инфекций. Эпидемиологическая ситуация в стране находится под постоянным контролем. Для этого в Минздраве организовали специальный штаб.

