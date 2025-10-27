https://uz.sputniknews.ru/20251027/minzdrav-kommentariy-vspyshka-orvi-uzbekistan-53011123.html
Минздрав: вспышку сезонных ОРВИ в Узбекистане мутацией коронавируса назвать нельзя
Минздрав: вспышку сезонных ОРВИ в Узбекистане мутацией коронавируса назвать нельзя
Sputnik Узбекистан
В ведомстве заверили, что эпидемиологическая ситуация в Узбекистане стабильная, поводов для беспокойства нет
2025-10-27T15:35+0500
2025-10-27T15:35+0500
2025-10-27T15:35+0500
общество
узбекистан
минздрав узбекистана
орви
ситуация с коронавирусом в узбекистане
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/08/51120201_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_44851998a893d7c4349ea2eb9dff6b59.jpg
ТАШКЕНТ, 27 октября — Sputnik. Рост сезонной заболеваемости ОРВИ в Узбекистане нельзя назвать мутацией коронавируса, сообщает пресс-служба Минздрава республики.Таким образом в ведомстве прокомментировали распространившиеся в соцсетях сообщения о появлении у детей в Узбекистане вирусной инфекции с признаками ОРВИ, сопровождающейся диарей и рвотой. Многие пользователи опасаются, что это мутация коронавируса.В Минздраве пояснили, что в Узбекистане сезон простуд, который обычно начинается в конце августа — начале сентября, в этом году из-за продолжительной тёплой погоды наступил только в последней декаде октября.Родителям рекомендовали своевременно показывать детей с признаками ОРВИ семейным врачам.В ведомстве добавили, что в настоящее время в медучреждениях созданы койко-места и необходимый запас лекарственных средств для лечения острых респираторных вирусных инфекций. Эпидемиологическая ситуация в стране находится под постоянным контролем. Для этого в Минздраве организовали специальный штаб.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/08/51120201_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_cc062787a0609b7b7067a204aec1994c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан орви коронавирус эпидемиологическая ситуация
узбекистан орви коронавирус эпидемиологическая ситуация
Минздрав: вспышку сезонных ОРВИ в Узбекистане мутацией коронавируса назвать нельзя
В ведомстве заверили, что эпидемиологическая ситуация в республике стабильная, поводов для беспокойства нет.
ТАШКЕНТ, 27 октября — Sputnik
. Рост сезонной заболеваемости ОРВИ в Узбекистане нельзя назвать мутацией коронавируса, сообщает
пресс-служба Минздрава республики.
“Совершенно некорректно оценивать вспышку сезонных респираторных заболеваний как мутацию коронавируса. К настоящему времени COVID-19 уже превратился в обычную респираторную инфекцию. Ситуация с коронавирусом в стране стабильна”, — говорится в сообщении.
Таким образом в ведомстве прокомментировали распространившиеся в соцсетях сообщения о появлении у детей в Узбекистане вирусной инфекции с признаками ОРВИ, сопровождающейся диарей и рвотой. Многие пользователи опасаются, что это мутация коронавируса.
В Минздраве пояснили, что в Узбекистане сезон простуд, который обычно начинается в конце августа — начале сентября, в этом году из-за продолжительной тёплой погоды наступил только в последней декаде октября.
“То есть, это не является чем-то необычным, как об этом пишут в социальных сетях”, — говорится в сообщении.
Родителям рекомендовали своевременно показывать детей с признаками ОРВИ семейным врачам.
В ведомстве добавили, что в настоящее время в медучреждениях созданы койко-места и необходимый запас лекарственных средств для лечения острых респираторных вирусных инфекций. Эпидемиологическая ситуация в стране находится под постоянным контролем. Для этого в Минздраве организовали специальный штаб.