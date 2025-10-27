https://uz.sputniknews.ru/20251027/mpts-sputnik-razvitie-biznes-partnerstva-rossii-i-uzbekistana-52998317.html

В МПЦ Sputnik обсудят развитие бизнес-партнерства России и Узбекистана

В МПЦ Sputnik обсудят развитие бизнес-партнерства России и Узбекистана

Речь пойдет об итогах второго заседания Совета регионов РФ и РУз, а также ключевых направлениях двустороннего сотрудничества

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоится видеомост Москва – Ташкент на тему: “Россия – Узбекистан: пути расширения и развития бизнес-партнерства”.Мероприятие пройдет 28 октября в 13.00 по ташкентскому времени.Участник в Москве:в Ташкенте:21-22 октября в Подмосковье состоялось второе заседание Совета регионов России и Узбекистана.Речь пойдет об итогах этого заседания, а также ключевых направлениях двустороннего сотрудничества:развитии электронной торговли;инвестициях в промышленный сектор;координации в сфере транспорта и логистики;реализации энергетических проектов;взаимодействии в агропромышленном комплексе.К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178,@alisherakimbaev,a.akimbaev@sputniknews.com,Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.

