В МПЦ Sputnik обсудят развитие бизнес-партнерства России и Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Речь пойдет об итогах второго заседания Совета регионов РФ и РУз, а также ключевых направлениях двустороннего сотрудничества
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоится видеомост Москва – Ташкент на тему: “Россия – Узбекистан: пути расширения и развития бизнес-партнерства”.Мероприятие пройдет 28 октября в 13.00 по ташкентскому времени.Участник в Москве:в Ташкенте:21-22 октября в Подмосковье состоялось второе заседание Совета регионов России и Узбекистана.Речь пойдет об итогах этого заседания, а также ключевых направлениях двустороннего сотрудничества:развитии электронной торговли;инвестициях в промышленный сектор;координации в сфере транспорта и логистики;реализации энергетических проектов;взаимодействии в агропромышленном комплексе.К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178,@alisherakimbaev,a.akimbaev@sputniknews.com,Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
11:00 27.10.2025 (обновлено: 11:50 27.10.2025)
Речь пойдет об итогах второго заседания Совета регионов РФ и РУз, а также ключевых направлениях двустороннего сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоится видеомост Москва – Ташкент на тему: “Россия – Узбекистан: пути расширения и развития бизнес-партнерства”.
Мероприятие пройдет 28 октября в 13.00 по ташкентскому времени.
директор Департамента экономического сотрудничества со странами СНГ Министерства экономического развития РФ Алексей Михайлов;
заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Дилшод Расулов;
начальник департамента министерства инвестиций, промышленности и торговли РУз Эрвин Тургунов.
21-22 октября в Подмосковье состоялось второе заседание Совета регионов России и Узбекистана.
Речь пойдет об итогах этого заседания, а также ключевых направлениях двустороннего сотрудничества:
развитии электронной торговли;
инвестициях в промышленный сектор;
координации в сфере транспорта и логистики;
реализации энергетических проектов;
взаимодействии в агропромышленном комплексе.
К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
a.akimbaev@sputniknews.com,
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.