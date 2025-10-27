https://uz.sputniknews.ru/20251027/sammit-tsentralnaya-aziya--ssha-53004814.html

Что известно о дате и месте проведения саммита Центральная Азия – США

До этого лидеры стран Центральной Азии встречались в сентябре 2023 года в формате С5+1 с Джо Байденом, который тогда являлся президентом США. 27.10.2025, Sputnik Узбекистан

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригласил лидеров стран Центральной Азии в Вашингтон для участия в саммите "ЦА - США". Мероприятие должно пройти 6 ноября, сообщает пресс-служба главы Казахстана.Также отмечается, что Токаев считает данную инициативу американского лидера своевременной.Предстоящий саммит станет первым таким мероприятием с участием Дональда Трампа. До этого лидеры стран Центральной Азии общались в сентябре 2023 года в формате С5+1 с Джо Байденом, который тогда был президентом США.

