Что известно о дате и месте проведения саммита Центральная Азия – США

До этого лидеры стран Центральной Азии встречались в сентябре 2023 года в формате С5+1 с Джо Байденом, который тогда являлся президентом США. 27.10.2025, Sputnik Узбекистан
2025-10-27T12:05+0500
2025-10-27T12:05+0500
2025-10-27T12:05+0500
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригласил лидеров стран Центральной Азии в Вашингтон для участия в саммите "ЦА - США". Мероприятие должно пройти 6 ноября, сообщает пресс-служба главы Казахстана.Также отмечается, что Токаев считает данную инициативу американского лидера своевременной.Предстоящий саммит станет первым таким мероприятием с участием Дональда Трампа. До этого лидеры стран Центральной Азии общались в сентябре 2023 года в формате С5+1 с Джо Байденом, который тогда был президентом США.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputni
k. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригласил лидеров стран Центральной Азии в Вашингтон для участия в саммите "ЦА - США". Мероприятие должно пройти 6 ноября, сообщает
пресс-служба главы Казахстана.
"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил письмо президенту США Дональду Трампу с выражением искренней признательности за приглашение принять участие в саммите в формате Центральная Азия – США в Вашингтоне 6 ноября", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что Токаев считает данную инициативу американского лидера своевременной.
Предстоящий саммит станет первым таким мероприятием с участием Дональда Трампа. До этого лидеры стран Центральной Азии общались в сентябре 2023 года в формате С5+1 с Джо Байденом, который тогда был президентом США.