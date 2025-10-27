https://uz.sputniknews.ru/20251027/turisty-iz-kakix-stran-chasche-vsego-priezjali-v-uzbekistan-53013094.html
Топ-5: туристы из каких стран чаще всего приезжали в Узбекистан
По данным Национального комитета Узбекистана по статистике за прошедшие 9 месяцев 2025 года республику с туристическими целями посетили 8,6 млн иностранцев
Пятерку стран, из которых туристы чаще всего приезжали в Узбекистан в январе – сентябре этого года, возглавляет Кыргызстан.Согласно данным Национального комитета РУз по статистике, в этот период республику посетили 8,6 млн иностранных туристов. Это на 2,8 млн. человек или 49,3% больше, чем в аналогичном прошлогоднем периоде.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
По данным Национального комитета РУз по статистике за прошедшие 9 месяцев 2025 года страну с туристическими целями посетили 8,6 млн иностранцев.
Пятерку стран, из которых туристы чаще всего приезжали в Узбекистан в январе – сентябре этого года, возглавляет Кыргызстан.
Согласно данным Национального комитета РУз по статистике, в этот период республику посетили 8,6 млн иностранных туристов. Это на 2,8 млн. человек или 49,3% больше, чем в аналогичном прошлогоднем периоде.
