Самые яркие моменты выставки самаркандских художников "Пульс" в Ташкенте — фото

С 24 октября по 24 ноября 2025 года в Галерее изобразительного искусства Узбекистана (ул. Буюк Турон, 2) проходит выставка "Пульс". Экспозиция включает произведения двух самаркандских художников — Нуриддина Исаева и Ахмада Исоева, представителей нового поколения самаркандской художественной школы.Нуриддин Исаев, творчество которого формировалось под влиянием богатого культурного наследия Самарканда, создает полотна, наполненные философским смыслом и поэтической символикой. Все 36 его работ — это исследования на тему времени и памяти, соединяющие прошлое и настоящее в едином пространстве цвета и света.Ахмад Исоев обращается к абстрактным и символическим образам, через которые раскрывает внутренний мир человека. Его живопись отличается эмоциональной выразительностью, чувственным колоритом и динамикой формы. В экспозицию вошла 31 картина художника.Выставка "Пульс" — это размышление о движении жизни, гармонии и поиске вдохновения. Она приглашает зрителя почувствовать ритм современного самаркандского искусства, где традиции и новаторство звучат в унисон.Самые яркие моменты выставки — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Проект объединяет современное видение и уважение к традициям, передавая живой ритм восточной культуры и духовную глубину авторов.
"Для меня вообще творчество — это как кислород. Если я каждый день не посвящу творческой работе хотя бы час, вечером ощущение, будто день прошел впустую, — говорит Нуриддин Исаев. — То, что я делаю – это мое все. Художник всегда в поиске, всегда в экспериментах. Если бы у меня была возможность заглянуть в мастерскую любого художника — из прошлого или настоящего, — я бы выбрал мексиканца Руфино Тамайо. В детстве у нас дома был альбом с его работами, и он вдохновлял меня с самых ранних лет".
"Есть такие художники, которые годами работают в одном и том же стиле, совсем не экспериментируют — мне кажется, это очень скучно, — говорит Ахмад Исоев. — Ведь если художник не ищет новое, он не развивается. Без эксперимента и новизны творчество замирает. Для меня же каждая работа — это новый этап, новое открытие. Творчество для меня — это исцеление. Как только я захожу в мастерскую, все тревоги исчезают. Каждая картина переносит меня в другой мир, где будто останавливается время. Я хочу, чтобы зритель чувствовал мою работу сердцем".
