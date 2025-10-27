Самые яркие моменты выставки самаркандских художников "Пульс" в Ташкенте — фото

"Для меня вообще творчество — это как кислород. Если я каждый день не посвящу творческой работе хотя бы час, вечером ощущение, будто день прошел впустую, — говорит Нуриддин Исаев. — То, что я делаю – это мое все. Художник всегда в поиске, всегда в экспериментах. Если бы у меня была возможность заглянуть в мастерскую любого художника — из прошлого или настоящего, — я бы выбрал мексиканца Руфино Тамайо. В детстве у нас дома был альбом с его работами, и он вдохновлял меня с самых ранних лет".