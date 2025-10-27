Узбекистан
Самые яркие моменты выставки самаркандских художников "Пульс" в Ташкенте — фото
Самые яркие моменты выставки самаркандских художников "Пульс" в Ташкенте — фото
В Галерее изобразительного искусства Узбекистана проходит выставка "Пульс", представляющая работы самаркандских художников Нуриддина Исаева и Ахмада Исоева.
С 24 октября по 24 ноября 2025 года в Галерее изобразительного искусства Узбекистана (ул. Буюк Турон, 2) проходит выставка "Пульс". Экспозиция включает произведения двух самаркандских художников — Нуриддина Исаева и Ахмада Исоева, представителей нового поколения самаркандской художественной школы.Нуриддин Исаев, творчество которого формировалось под влиянием богатого культурного наследия Самарканда, создает полотна, наполненные философским смыслом и поэтической символикой. Все 36 его работ — это исследования на тему времени и памяти, соединяющие прошлое и настоящее в едином пространстве цвета и света.Ахмад Исоев обращается к абстрактным и символическим образам, через которые раскрывает внутренний мир человека. Его живопись отличается эмоциональной выразительностью, чувственным колоритом и динамикой формы. В экспозицию вошла 31 картина художника.Выставка "Пульс" — это размышление о движении жизни, гармонии и поиске вдохновения. Она приглашает зрителя почувствовать ритм современного самаркандского искусства, где традиции и новаторство звучат в унисон.Самые яркие моменты выставки — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Проект объединяет современное видение и уважение к традициям, передавая живой ритм восточной культуры и духовную глубину авторов.
С 24 октября по 24 ноября 2025 года в Галерее изобразительного искусства Узбекистана (ул. Буюк Турон, 2) проходит выставка "Пульс". Экспозиция включает произведения двух самаркандских художников — Нуриддина Исаева и Ахмада Исоева, представителей нового поколения самаркандской художественной школы.
Нуриддин Исаев, творчество которого формировалось под влиянием богатого культурного наследия Самарканда, создает полотна, наполненные философским смыслом и поэтической символикой. Все 36 его работ — это исследования на тему времени и памяти, соединяющие прошлое и настоящее в едином пространстве цвета и света.

"Для меня вообще творчество — это как кислород. Если я каждый день не посвящу творческой работе хотя бы час, вечером ощущение, будто день прошел впустую, — говорит Нуриддин Исаев. — То, что я делаю – это мое все. Художник всегда в поиске, всегда в экспериментах. Если бы у меня была возможность заглянуть в мастерскую любого художника — из прошлого или настоящего, — я бы выбрал мексиканца Руфино Тамайо. В детстве у нас дома был альбом с его работами, и он вдохновлял меня с самых ранних лет".

Ахмад Исоев обращается к абстрактным и символическим образам, через которые раскрывает внутренний мир человека. Его живопись отличается эмоциональной выразительностью, чувственным колоритом и динамикой формы. В экспозицию вошла 31 картина художника.

"Есть такие художники, которые годами работают в одном и том же стиле, совсем не экспериментируют — мне кажется, это очень скучно, — говорит Ахмад Исоев. — Ведь если художник не ищет новое, он не развивается. Без эксперимента и новизны творчество замирает. Для меня же каждая работа — это новый этап, новое открытие. Творчество для меня — это исцеление. Как только я захожу в мастерскую, все тревоги исчезают. Каждая картина переносит меня в другой мир, где будто останавливается время. Я хочу, чтобы зритель чувствовал мою работу сердцем".

Выставка "Пульс" — это размышление о движении жизни, гармонии и поиске вдохновения. Она приглашает зрителя почувствовать ритм современного самаркандского искусства, где традиции и новаторство звучат в унисон.
Самые яркие моменты выставки — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Пульс" — выставка самаркандских художников в Ташкенте

&quot;Пульс&quot; — выставка самаркандских художников в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
1/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Пульс" — выставка самаркандских художников в Ташкенте

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ахмад Исоев "Выбор"

Ахмад Исоев &quot;Выбор&quot; - Sputnik Узбекистан
2/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ахмад Исоев "Выбор"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Гости выставки "Пульс"

Гости выставки &quot;Пульс&quot; - Sputnik Узбекистан
3/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Гости выставки "Пульс"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ахмад Исоев "Голос без звука"

Ахмад Исоев &quot;Голос без звука&quot; - Sputnik Узбекистан
4/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ахмад Исоев "Голос без звука"

© Sputnik / Бахром Хатамов

На открытии выставки

На открытии выставки - Sputnik Узбекистан
5/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

На открытии выставки

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ахмад Исоев "Холостой"

Ахмад Исоев &quot;Холостой&quot; - Sputnik Узбекистан
6/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ахмад Исоев "Холостой"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ахмад Исоев "Тишина между нами"

Ахмад Исоев &quot;Тишина между нами&quot; - Sputnik Узбекистан
7/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ахмад Исоев "Тишина между нами"

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Пульс" — выставка самаркандских художников в Ташкенте

&quot;Пульс&quot; — выставка самаркандских художников в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
8/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Пульс" — выставка самаркандских художников в Ташкенте

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ахмад Исоев "Двое в одном"

Ахмад Исоев &quot;Двое в одном&quot; - Sputnik Узбекистан
9/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ахмад Исоев "Двое в одном"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Нуриддин Исаев "На осле"

Нуриддин Исаев &quot;На осле&quot; - Sputnik Узбекистан
10/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Нуриддин Исаев "На осле"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетительница выставки

Посетительница выставки - Sputnik Узбекистан
11/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетительница выставки

© Sputnik / Бахром Хатамов

Нуриддин Исаев "Собрание"

Нуриддин Исаев &quot;Собрание&quot; - Sputnik Узбекистан
12/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Нуриддин Исаев "Собрание"

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Пульс" — выставка самаркандских художников в Ташкенте

&quot;Пульс&quot; — выставка самаркандских художников в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
13/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Пульс" — выставка самаркандских художников в Ташкенте

© Sputnik / Бахром Хатамов

Нуриддин Исаев "Дыхание древнего коня"

Нуриддин Исаев &quot;Дыхание древнего коня&quot; - Sputnik Узбекистан
14/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Нуриддин Исаев "Дыхание древнего коня"

© Sputnik / Бахром Хатамов

У картины Нуриддина Исаева

У картины Нуриддина Исаева - Sputnik Узбекистан
15/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

У картины Нуриддина Исаева

© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетительница выставки

Посетительница выставки - Sputnik Узбекистан
16/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетительница выставки

© Sputnik / Бахром Хатамов

Нуриддин Исаев "Cтарый город"

Нуриддин Исаев &quot;Cтарый город&quot; - Sputnik Узбекистан
17/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Нуриддин Исаев "Cтарый город"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Фото на память

Фото на память - Sputnik Узбекистан
18/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Фото на память

