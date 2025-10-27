Узбекистан
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди
ТАШКЕНТ, 27 октября — Sputnik. Заместитель генерального секретаря Содружества Независимых Государств Игорь Петришенко рассказал о плане сотрудничества СНГ и ЕАЭС на следующий период, сообщает РИА Новости.Документ, включающий более 300 пунктов, позволит перевозить товары на пространстве Содружества без ограничений и барьеров.По словам замгенсека СНГ, это, в первую очередь, торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, промышленная кооперация, продовольственная безопасность, техрегулирование. Совет постоянных полномочных представителей Содружества обсудил сотрудничество СНГ и ЕАЭС на прошедшем сегодня в Минске плановом заседании.
Замгенсека Содружества рассказал о новом плане сотрудничества СНГ и ЕАЭС

18:00 27.10.2025
© Sputnik / Светлана Шевченко
Евразийский экономический форум в Москве
Евразийский экономический форум в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2025
© Sputnik / Светлана Шевченко
/
Перейти в фотобанк
Это, в первую очередь, торгово-экономическое и инвестиционное партнерство, промышленная кооперация, продовольственная безопасность, техрегулирование.
ТАШКЕНТ, 27 октября — Sputnik. Заместитель генерального секретаря Содружества Независимых Государств Игорь Петришенко рассказал о плане сотрудничества СНГ и ЕАЭС на следующий период, сообщает РИА Новости.
Документ, включающий более 300 пунктов, позволит перевозить товары на пространстве Содружества без ограничений и барьеров.

"Мы уже на протяжении более 12 лет взаимодействуем с Евразийской экономической комиссией. Туда входят пять государств Содружества Независимых Государств, и вопрос чисто экономической интеграции более активно продвигается с учетом делегированных определенных полномочий этой организации. Для того чтобы не было коллизий по соответствующей международной правовой регуляторике, мы активно взаимодействуем в рамках планов, которые принимаются между исполнительным комитетом СНГ и Евразийской экономической комиссией. Сейчас действует план 2023 года, он заканчивается в 2025 году. Мы сейчас нарабатываем на очередной период соответствующий план. Там более 300 пунктов конкретных направлений", — пояснил он.

По словам замгенсека СНГ, это, в первую очередь, торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, промышленная кооперация, продовольственная безопасность, техрегулирование.
"Спектр очень широкий, который позволит товарам на пространстве Содружества передвигаться без ограничений и без барьеров. Это очень важный элемент скоординированности нашей работы для того, чтобы мы получали синергетический интеграционный эффект от того, что реализовано в рамках Евразийского экономического союза", — сказал Петришенко.
Совет постоянных полномочных представителей Содружества обсудил сотрудничество СНГ и ЕАЭС на прошедшем сегодня в Минске плановом заседании.
