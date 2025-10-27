Замгенсека Содружества рассказал о новом плане сотрудничества СНГ и ЕАЭС

"Мы уже на протяжении более 12 лет взаимодействуем с Евразийской экономической комиссией. Туда входят пять государств Содружества Независимых Государств, и вопрос чисто экономической интеграции более активно продвигается с учетом делегированных определенных полномочий этой организации. Для того чтобы не было коллизий по соответствующей международной правовой регуляторике, мы активно взаимодействуем в рамках планов, которые принимаются между исполнительным комитетом СНГ и Евразийской экономической комиссией. Сейчас действует план 2023 года, он заканчивается в 2025 году. Мы сейчас нарабатываем на очередной период соответствующий план. Там более 300 пунктов конкретных направлений", — пояснил он.