https://uz.sputniknews.ru/20251028/baxreyn-2025-uzbekistan-medali-53025690.html

Бахрейн-2025: узбекистанцы завершили очередной соревновательный день с двумя наградами

Бахрейн-2025: узбекистанцы завершили очередной соревновательный день с двумя наградами

Sputnik Узбекистан

Делегация республики — вторая в общекомандном зачете после Китая: 14 золотых, 5 серебряных и 11 бронзовых медалей.

2025-10-28T12:00+0500

2025-10-28T12:00+0500

2025-10-28T12:00+0500

спорт

бахрейн

азиатские игры

узбекистанцы

медали

бронза

тяжелая атлетика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1c/53022490_0:78:800:528_1920x0_80_0_0_f11dc659ff31ad02e16d1f8f0fe12849.jpg

ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Узбекистанцы завершили очередной соревновательный день III Азиатских юношеских игр в Бахрейне с двумя наградами, сообщает пресс-служба НОК. Спортсмены сборной республики выходили на арену в соревнованиях по боксу, плаванию, 3х3 баскетболу, тяжелой атлетике, волейболу, скачкам на верблюдах и велоспорту.Победители: Бронза Делегация Узбекистана — вторая в общекомандном зачете после Китая: 14 золотых, 5 серебряных и 11 бронзовых медалей, добавили в пресс-службе. Сегодня представители республики примут участие в соревнованиях по боксу, плаванию, гандболу, тяжелой атлетике, футзалу, вольной борьбе и велоспорту. В III Азиатских юношеских играх, проходящих в Манаме, участвуют спортсмены из 45 азиатских стран. Соревнования включают 26 видов спорта и продлятся до 31 октября.

бахрейн

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

бахрейн узбекистанцы медали