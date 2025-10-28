https://uz.sputniknews.ru/20251028/lavrov-konferentsiya-minsk-yevraziyskaya-bezopasnost-53036178.html

Лавров: Россия не согласна с тем, чтобы Евразия стала вотчиной НАТО

Лавров: Россия не согласна с тем, чтобы Евразия стала вотчиной НАТО

Sputnik Узбекистан

Министр иностранных дел РФ принял участие в пленарном заседании III Минской международной конференции по евразийской безопасности

2025-10-28T16:00+0500

2025-10-28T16:00+0500

2025-10-28T16:56+0500

россия

сергей лавров

нато

в мире

евразия

безопасность

минск

беларусь

конференция

ес

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1c/53036008_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9e85e6c7ae438ce8891594424f4b668b.jpg

ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Россия не может согласиться с тем, чтобы Евразия стала вотчиной Североатлантического альянса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе III Минской международной конференции по евразийской безопасности.Другие заявления Сергея Лаврова:III Минская международная конференция по евразийской безопасности открылась 28 октября в столице Беларуси.Основная тема — "Глобальный мировой (бес)порядок и головоломка евразийской безопасности".На форуме присутствуют делегации из более чем 40 стран и 7 международных организаций. Среди участников — главы МИД, руководители интеграционных объединений, представители парламентов, исследовательских институтов и аналитических центров из Европы, Азии и Ближнего Востока.Мероприятие объединило также экспертное сообщество — более двух сотен аналитиков, военных специалистов, исследователей из ведущих академических центров Узбекистана, России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, а также Австрии, Вьетнама, Великобритании, Китая, Индии, Италии, Испании, Сербии, США, Швейцарии, Швеции и Финляндии.В ходе дискуссий анализируют ключевые тенденции международных отношений, вырабатывают подходы к формированию новой архитектуры безопасности, основанной на принципах равенства, неделимости и взаимного уважения.Особое внимание уделяют диалогу между Востоком и Западом, укреплению мер доверия и предотвращению конфронтации.Конференция продлится до 29 апреля. В программе также тематические панели и экспертные сайд-ивенты по вопросам стратегической стабильности, контроля над вооружениями, регионального взаимодействия, информационной и экономической безопасности, миграционной проблематике.

россия

минск

беларусь

ес

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

сергей лавров конференция минск евразия безопасность