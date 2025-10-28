Узбекистан
Лавров: Россия не согласна с тем, чтобы Евразия стала вотчиной НАТО
Лавров: Россия не согласна с тем, чтобы Евразия стала вотчиной НАТО
Sputnik Узбекистан
Министр иностранных дел РФ принял участие в пленарном заседании III Минской международной конференции по евразийской безопасности
2025-10-28T16:00+0500
2025-10-28T16:56+0500
III Минская международная конференция по евразийской безопасности открылась 28 октября в столице Беларуси.Основная тема — "Глобальный мировой (бес)порядок и головоломка евразийской безопасности".На форуме присутствуют делегации из более чем 40 стран и 7 международных организаций. Среди участников — главы МИД, руководители интеграционных объединений, представители парламентов, исследовательских институтов и аналитических центров из Европы, Азии и Ближнего Востока.Мероприятие объединило также экспертное сообщество — более двух сотен аналитиков, военных специалистов, исследователей из ведущих академических центров Узбекистана, России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, а также Австрии, Вьетнама, Великобритании, Китая, Индии, Италии, Испании, Сербии, США, Швейцарии, Швеции и Финляндии.В ходе дискуссий анализируют ключевые тенденции международных отношений, вырабатывают подходы к формированию новой архитектуры безопасности, основанной на принципах равенства, неделимости и взаимного уважения.Особое внимание уделяют диалогу между Востоком и Западом, укреплению мер доверия и предотвращению конфронтации.Конференция продлится до 29 апреля. В программе также тематические панели и экспертные сайд-ивенты по вопросам стратегической стабильности, контроля над вооружениями, регионального взаимодействия, информационной и экономической безопасности, миграционной проблематике.
Лавров: Россия не согласна с тем, чтобы Евразия стала вотчиной НАТО

16:00 28.10.2025 (обновлено: 16:56 28.10.2025)
III Минская международная конференция по евразийской безопасности
III Минская международная конференция по евразийской безопасности - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.10.2025
© Sputnik / Кирилл Зыков
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Министр иностранных дел РФ принял участие в пленарном заседании III Минской международной конференции по евразийской безопасности.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Россия не может согласиться с тем, чтобы Евразия стала вотчиной Североатлантического альянса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе III Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"Хотим ли мы, чтобы весь наш огромный прекрасный континент был превращен в вотчину НАТО? Мы с этим согласиться не можем", — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Другие заявления Сергея Лаврова:
перспектива диалога с нынешними элитами Евросоюза не просматривается, учитывая их текущую политику;
глава МИД РФ не исключает рассмотрение новой модели отношений в Европе в сфере безопасности в рамках общеевразийской архитектуры;
Россия надеется, что президент США Дональд Трамп сохранит приверженность принципам урегулирования кризиса на Украине, которые были согласованы на российско-американском саммите на Аляске;
планы активизации НАТО в Арктике не могут не вызывать беспокойство, регион должен оставаться территорией мира;
НАТО стремится застолбить себе место в Тихом океане, их цель — сдерживание Китая и изоляция России;
Европа не скрывает свои приготовления к новой большой европейской войне к западу от Союзного Государства;
Россия не имеет намерений нападать на страны НАТО и ЕС, Москва готова закрепить это в будущих гарантиях безопасности;
расширение НАТО не прекращается ни на минуту, вопреки всем данным обязательствам.
III Минская международная конференция по евразийской безопасности открылась 28 октября в столице Беларуси.
Основная тема — "Глобальный мировой (бес)порядок и головоломка евразийской безопасности".
На форуме присутствуют делегации из более чем 40 стран и 7 международных организаций. Среди участников — главы МИД, руководители интеграционных объединений, представители парламентов, исследовательских институтов и аналитических центров из Европы, Азии и Ближнего Востока.
Мероприятие объединило также экспертное сообщество — более двух сотен аналитиков, военных специалистов, исследователей из ведущих академических центров Узбекистана, России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, а также Австрии, Вьетнама, Великобритании, Китая, Индии, Италии, Испании, Сербии, США, Швейцарии, Швеции и Финляндии.
В ходе дискуссий анализируют ключевые тенденции международных отношений, вырабатывают подходы к формированию новой архитектуры безопасности, основанной на принципах равенства, неделимости и взаимного уважения.
Особое внимание уделяют диалогу между Востоком и Западом, укреплению мер доверия и предотвращению конфронтации.
Конференция продлится до 29 апреля. В программе также тематические панели и экспертные сайд-ивенты по вопросам стратегической стабильности, контроля над вооружениями, регионального взаимодействия, информационной и экономической безопасности, миграционной проблематике.
Лента новостей
0