В МПЦ Sputnik обсудили развитие бизнес-партнерства России и Узбекистана — видео
13:01 28.10.2025 (обновлено: 14:34 28.10.2025)
© Sputnik
Подписаться
Эксклюзив
Речь шла об итогах второго заседания Совета регионов РФ и РУз, а также ключевых направлениях двустороннего сотрудничества.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik прошел видеомост Москва – Ташкент на тему: “Россия – Узбекистан: пути расширения и развития бизнес-партнерства”.
Участники в Москве:
директор Департамента экономического сотрудничества со странами СНГ Министерства экономического развития РФ Алексей Михайлов;
в Ташкенте:
заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Дилшод Расулов;
начальник департамента министерства инвестиций, промышленности и торговли РУз Эрвин Тургунов.
21-22 октября в Подмосковье состоялось второе заседание Совета регионов России и Узбекистана.
Спикеры рассказали об итогах этого заседания, а также ключевых направлениях двустороннего сотрудничества:
развитии электронной торговли;
инвестициях в промышленный сектор;
координации в сфере транспорта и логистики;
реализации энергетических проектов;
взаимодействии в агропромышленном комплексе.