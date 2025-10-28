https://uz.sputniknews.ru/20251028/rossiya-uzbekistan-sotrudnichestvo-53026985.html

В МПЦ Sputnik обсудили развитие бизнес-партнерства России и Узбекистана — видео

Sputnik Узбекистан

Речь идет об итогах второго заседания Совета регионов РФ и РУз, а также ключевых направлениях двустороннего сотрудничества

2025-10-28T13:01+0500

2025-10-28T13:01+0500

2025-10-28T14:34+0500

пресс-центр

пресс-центр

sputnik

узбекистан

россия

сотрудничество

москва

ташкент

бизнес

партнерство

В мультимедийном пресс-центре Sputnik прошел видеомост Москва – Ташкент на тему: “Россия – Узбекистан: пути расширения и развития бизнес-партнерства”.Участники в Москве:в Ташкенте:21-22 октября в Подмосковье состоялось второе заседание Совета регионов России и Узбекистана.Спикеры рассказали об итогах этого заседания, а также ключевых направлениях двустороннего сотрудничества:

узбекистан

россия

москва

ташкент

2025

