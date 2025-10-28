Узбекистан
Sputnik Узбекистан в Ташкенте.
Пресс-центр
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508, +998712058228
В МПЦ Sputnik обсудили развитие бизнес-партнерства России и Узбекистана — видео
В МПЦ Sputnik обсудили развитие бизнес-партнерства России и Узбекистана — видео
Речь идет об итогах второго заседания Совета регионов РФ и РУз, а также ключевых направлениях двустороннего сотрудничества
2025-10-28T13:01+0500
2025-10-28T14:34+0500
В мультимедийном пресс-центре Sputnik прошел видеомост Москва – Ташкент на тему: “Россия – Узбекистан: пути расширения и развития бизнес-партнерства”.Участники в Москве:в Ташкенте:21-22 октября в Подмосковье состоялось второе заседание Совета регионов России и Узбекистана.Спикеры рассказали об итогах этого заседания, а также ключевых направлениях двустороннего сотрудничества:
В МПЦ Sputnik обсудили развитие бизнес-партнерства России и Узбекистана — видео

13:01 28.10.2025 (обновлено: 14:34 28.10.2025)
Речь шла об итогах второго заседания Совета регионов РФ и РУз, а также ключевых направлениях двустороннего сотрудничества.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik прошел видеомост Москва – Ташкент на тему: “Россия – Узбекистан: пути расширения и развития бизнес-партнерства”.
Участники в Москве:
директор Департамента экономического сотрудничества со странами СНГ Министерства экономического развития РФ Алексей Михайлов;
в Ташкенте:
заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Дилшод Расулов;
начальник департамента министерства инвестиций, промышленности и торговли РУз Эрвин Тургунов.
21-22 октября в Подмосковье состоялось второе заседание Совета регионов России и Узбекистана.
Спикеры рассказали об итогах этого заседания, а также ключевых направлениях двустороннего сотрудничества:
развитии электронной торговли;
инвестициях в промышленный сектор;
координации в сфере транспорта и логистики;
реализации энергетических проектов;
взаимодействии в агропромышленном комплексе.
