Поколение действий: в Самарканде молодежь мира говорит о будущем планеты

Sputnik Узбекистан

Лучшие идеи и инициативы молодежи передадут участникам Генеральной конференции ЮНЕСКО, которые обсудят, как их можно применить для решения конкретных проблем.

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1c/53027723_436:0:3693:1832_1920x0_80_0_0_fc62b75e1728dd4324057e7f86447da7.jpg

САМАРКАНД, 28 окт — Sputnik. В туристическом комплексе Silk Road Samarkand проходит 14-й молодежный форум ЮНЕСКО, приуроченный к предстоящей 43-й сессии Генеральной конференции организации. Двухдневное мероприятие собрало более 150 молодых лидеров, экспертов и представителей международных организаций из 100 стран, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Молодые делегаты встретились в древнем Самарканде, чтобы обсудить актуальную тему "Климатическая активность и ее социальное влияние, особенно на молодежь".На открытии форума, проходящего под лозунгом "Generation of Action" ("Поколение действий"), помощник Генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Лидия Брито подчеркнула, что сегодня особенно важно услышать голос молодежи, ведь именно она формирует будущее."Молодежь – одна из самых уязвимых групп перед лицом климатических изменений. Из-за засух и потери плодородных земель некоторые лишаются доступа к образованию и даже к базовым правам — чистой воде и пище. Эти проблемы в скором времени могут коснутся всех нас, поэтому молодые люди должны участвовать в принятии климатических решений. Эта встреча в Самарканде помогает обменяться идеями и выработать рекомендации, которые государства смогут внедрить на национальном и региональном уровнях", — рассказала делегат от Узбекистана, проектный менеджер Агентства по делам молодежи Рухсора Шакирова.На форуме представили десятки инициатив. Например, член Ассоциации белорусских клубов ЮНЕСКО Ксения Ланец рассказала о проекте по мелиорации болот.Свои предложения представили и другие участники. Так, испанец Карлото Бруно говорил о необходимости развивать промышленность без вреда для природы, используя современные экологичные технологии.А участница из Каракалпакстана Гулнара Жулдасбаева рассказала о проектах по восстановлению экосистемы Аральского моря и запуске образовательной программы Aral School для молодых исследователей.Всего на рассмотрение секретариата ЮНЕСКО представили более 40 проектов. Из них молодые делегаты выбрали пять лучших: из Африки, Индии, Ямайки, Греции и Судана.Лучшие идеи и инициативы молодежи передадут участникам Генеральной конференции ЮНЕСКО, которые в ходе сессии обсудят их возможное использование для решения конкретных проблем.

