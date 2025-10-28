https://uz.sputniknews.ru/20251028/uzbekistan-nachal-vosstanavlivat-tekstilnye-predpriyatiya-afganistan-53042721.html

Узбекистан начал восстанавливать отдельные текстильные предприятия в Афганистане

Узбекистан начал восстанавливать отдельные текстильные предприятия в Афганистане

2025-10-28

Узбекские специалисты уже изучили состояние шести текстильных предприятий в Кабуле, Кандагаре, Мазари-Шарифе и Пули-Хумри

ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Специалисты из Узбекистана приступили к работе по восстановлению ряда предприятий текстильной отрасли в Афганистане, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты РУз. Между ТПП и государственной компанией Afghan Textile Corporation подписан меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает локализацию ряда текстильных предприятий, ранее приостановивших деятельность в Узбекистане, на территории Афганистана и включает проведение предварительной инвентаризации и проектно-планировочных работ.Они изучили 6 текстильных предприятий: в провинции Парван, в Кабуле, в Кандагаре, в Мазари-Шарифе провинции Балхи и в Пули-Хумри провинции Баглан. Эксперты оценили текущее состояние зданий, технологического оборудования и возможностей инфраструктуры, а также собрали необходимые технико-экономические данные для предварительного проектирования. На основе полученных результатов подготовят конкретные предложения по восстановлению и запуску текстильных предприятий в Афганистане.

