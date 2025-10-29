Бахрейн-2025: узбекистанцы завоевали 13 наград в очередной соревновательный день
ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. В очередной соревновательный день III Азиатских юношеских игр в Бахрейне узбекистанцы завоевали 13 наград, сообщает НОК.
Члены сборной республики участвовали в соревнованиях по боксу, плаванию, гандболу, тяжелой атлетике, футзалу, вольной борьбе и велоспорту.
"В течение дня спортсмены Узбекистана завоевали 5 золотых и 8 бронзовых медалей", — говорится в сообщении.
Победители:
Золото
Гулхаё Сатторова (велоспорт, групповая гонка)
Маржона Абдумуталова (тяжелая атлетика, рывок, до 58 кг)
Маржона Абдумуталова (тяжелая атлетика, толчок, до 58 кг)
Мухлиса Машарипова (вольная борьба, до 40 кг)
Улугбек Рашидов (вольная борьба, до 51 кг)
Бронза
Миржалол Мукаммилов (вольная борьба, до 45 кг)
Мехрибона Кудайназарова (вольная борьба, до 46 кг)
Фахриддин Насриддинов (вольная борьба, до 60 кг)
Фаррухбек Джуманазаров (вольная борьба, до 71 кг)
Мухаммадисмоил Рахмонов (плавание, 200 м брассом)
Сарвиноз Купайсинова (тяжелая атлетика, рывок, до 63 кг)
Улбосин Жалгасбаева (бокс, до 66 кг)
Назокат Мардонова (бокс, до 50 кг)
Сегодня представители республики примут участие в состязаниях по тяжелой атлетике, вольной борьбе, джиу-джитсу, дзюдо, плаванию, волейболу и велоспорту.
В III Азиатских юношеских играх, проходящих в Манаме, участвуют спортсмены из 45 азиатских стран. Соревнования включают 26 видов спорта и продлятся до 31 октября.