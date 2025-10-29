https://uz.sputniknews.ru/20251029/baxreyn-2025-uzbekistantsy-zavoevali-13-nagrad-v-ocherednoy-sorevnovatelnyy-den-53057124.html

Бахрейн-2025: узбекистанцы завоевали 13 наград в очередной соревновательный день

Бахрейн-2025: узбекистанцы завоевали 13 наград в очередной соревновательный день

Члены сборной республики участвовали в соревнованиях по боксу, плаванию, гандболу, тяжелой атлетике, футзалу, вольной борьбе и велоспорту

ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. В очередной соревновательный день III Азиатских юношеских игр в Бахрейне узбекистанцы завоевали 13 наград, сообщает НОК. Члены сборной республики участвовали в соревнованиях по боксу, плаванию, гандболу, тяжелой атлетике, футзалу, вольной борьбе и велоспорту. Победители: Золото Бронза Сегодня представители республики примут участие в состязаниях по тяжелой атлетике, вольной борьбе, джиу-джитсу, дзюдо, плаванию, волейболу и велоспорту. В III Азиатских юношеских играх, проходящих в Манаме, участвуют спортсмены из 45 азиатских стран. Соревнования включают 26 видов спорта и продлятся до 31 октября.

