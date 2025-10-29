https://uz.sputniknews.ru/20251029/dinamika-obema-vvp-uzbekistana-53070763.html
Динамика объема ВВП Узбекистана за 5 лет — инфографика
Статведомство опубликовало данные, демонстрирующие рост экономики республики с 2020 по 2025 годы
Экономика Узбекистана ускорила темпы роста: за январь–сентябрь 2025 года ВВП увеличился на 7,6% против 6,6% годом ранее.Темпы экономического роста обусловлены положительной динамикой в основных отраслях экономики.Рост также наблюдается в сравнении с аналогичными периодами 2022 и 2023 годов — против 5,3% и 6,5% соответственно.Вместе с тем темпы роста ВВП 2021 года на 1,2% превышают нынешние.ВВП — один из важнейших показателей Системы национальных счетов, характеризующий конечный результат производственной деятельности экономических единиц-резидентов, который измеряется стоимостью товаров и услуг, произведенных ими для конечного использования.Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
"По предварительным данным, в январе–сентябре 2025 года объем валового внутреннего продукта (ВВП) Республики Узбекистан в текущих ценах составил 1 303,7 трлн сумов и по сравнению с соответствующим периодом 2024 года возрос в реальном выражении на 7,6%", — говорится в отчете статведомства.
