Динамика объема ВВП Узбекистана за 5 лет — инфографика

Статведомство опубликовало данные, демонстрирующие рост экономики республики с 2020 по 2025 годы

Экономика Узбекистана ускорила темпы роста: за январь–сентябрь 2025 года ВВП увеличился на 7,6% против 6,6% годом ранее.Темпы экономического роста обусловлены положительной динамикой в основных отраслях экономики.Рост также наблюдается в сравнении с аналогичными периодами 2022 и 2023 годов — против 5,3% и 6,5% соответственно.Вместе с тем темпы роста ВВП 2021 года на 1,2% превышают нынешние.ВВП — один из важнейших показателей Системы национальных счетов, характеризующий конечный результат производственной деятельности экономических единиц-резидентов, который измеряется стоимостью товаров и услуг, произведенных ими для конечного использования.Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.

