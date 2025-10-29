Россия и Узбекистан усиливают бизнес-партнерство: новые проекты и инвестиции

https://uz.sputniknews.ru/20251029/rossiya-i-uzbekistan-usilivayut-biznes-partnerstvo-novye-proekty-i-investitsii-53061519.html

Совместные проекты реализуют практически во всех отраслях экономики — от текстиля и строительства до переработки сельхозпродукции, что подтверждает устойчивое развитие российско-узбекского делового сотрудничества

В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоялся видеомост Москва – Ташкент на тему "Россия – Узбекистан: пути расширения и развития бизнес-партнерства". Участники обсудили итоги второго заседания Совета регионов России и Узбекистана, прошедшего 21-22 октября в Подмосковье, и обозначили приоритетные направления сотрудничества: развитие электронной торговли, промышленности, транспортной и логистической инфраструктуры, а также агропромышленного комплекса. Директор Департамента экономического сотрудничества со странами СНГ Минэкономразвития России Алексей Михайлов сообщил о планах по строительству тепличных комплексов в Ташкентской и Джизакской областях, открытию дилерских центров по продаже мини-погрузчиков в Бухаре и Навои, технопарков с участием России, а также запуску вагоностроительного кластера и строительству медно-обогатительной фабрики в Узбекистане.По его словам, уже действует совместная инвестиционная платформа, а до конца года будет утвержден перечень ключевых проектов и объемы их финансирования.Зампредседателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Дилшод Расулов подчеркнул, что Россия остается одним из основных торговых партнеров республики. Интерес предпринимателей обеих стран растет, в том числе в сфере промышленной кооперации и реализации инвестпроектов.Начальник Департамента по привлечению инвестиций из России и стран СНГ МИПТ Узбекистана Эрвин Тургунов отметил, что межрегиональное сотрудничество выросло на 50%. Если на прошлом заседании Совета регионов заключили соглашений на $4,3 млрд, то в этом году — уже на более $6 млрд.Совместные проекты реализуют практически во всех отраслях экономики — от текстиля и строительства до переработки сельхозпродукции, что подтверждает устойчивое развитие российско-узбекского делового сотрудничества.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

