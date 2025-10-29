https://uz.sputniknews.ru/20251029/rossiyskaya-armiya-osvobodila-vishnevoe-v-dnepropetrovskoy-oblasti-53068445.html
СВО: российская армия освободила Вишневое в Днепропетровской области
СВО: российская армия освободила Вишневое в Днепропетровской области
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Восточной" группировки войск
2025-10-29T16:00+0500
2025-10-29T16:00+0500
2025-10-29T16:00+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
россия
армия
безопасность
в мире
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/16/49502648_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_33bd934b988c877ca26f644e05259095.jpg
ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Российские бойцы освободили Вишневое в Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Восточной" группировки войск.Также они нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великомихайловка, Новоалександровка Днепропетровской области Новое, Успеновка и Яблоково Запорожской области. Противник потерял:
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/16/49502648_40:0:2769:2047_1920x0_80_0_0_c79ed263dbca0b6c73839ed3d1ec00ca.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сво россия армия днепропетровская область
сво россия армия днепропетровская область
СВО: российская армия освободила Вишневое в Днепропетровской области
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Восточной" группировки войск.
ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik.
Российские бойцы освободили Вишневое в Днепропетровской области, сообщает
Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Восточной" группировки войск.
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вишневое Днепропетровской области", — говорится в сообщении.
Также они нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великомихайловка, Новоалександровка Днепропетровской области Новое, Успеновка и Яблоково Запорожской области.
боевую бронированную машину;
155-мм гаубицу М777 производства США;
станцию радиоэлектронной борьбы.