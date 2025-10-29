Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20251029/rossiyskaya-armiya-osvobodila-vishnevoe-v-dnepropetrovskoy-oblasti-53068445.html
СВО: российская армия освободила Вишневое в Днепропетровской области
СВО: российская армия освободила Вишневое в Днепропетровской области
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Восточной" группировки войск
2025-10-29T16:00+0500
2025-10-29T16:00+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
россия
армия
безопасность
в мире
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/16/49502648_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_33bd934b988c877ca26f644e05259095.jpg
ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Российские бойцы освободили Вишневое в Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Восточной" группировки войск.Также они нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великомихайловка, Новоалександровка Днепропетровской области Новое, Успеновка и Яблоково Запорожской области. Противник потерял:
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/16/49502648_40:0:2769:2047_1920x0_80_0_0_c79ed263dbca0b6c73839ed3d1ec00ca.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
сво россия армия днепропетровская область
сво россия армия днепропетровская область

СВО: российская армия освободила Вишневое в Днепропетровской области

16:00 29.10.2025
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкШтурмовые подразделения ВС РФ на Запорожском направлении отрабатывают штурм опорных пунктов и позиций противника
Штурмовые подразделения ВС РФ на Запорожском направлении отрабатывают штурм опорных пунктов и позиций противника - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.10.2025
© Sputnik / Константин Михальчевский
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Восточной" группировки войск.
ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Российские бойцы освободили Вишневое в Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Восточной" группировки войск.
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вишневое Днепропетровской области", — говорится в сообщении.
Также они нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великомихайловка, Новоалександровка Днепропетровской области Новое, Успеновка и Яблоково Запорожской области.
Противник потерял:
до 220 военнослужащих;
боевую бронированную машину;
шесть автомобилей;
155-мм гаубицу М777 производства США;
станцию радиоэлектронной борьбы.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0