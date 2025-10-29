https://uz.sputniknews.ru/20251029/samarkande-soveschanie-natsionalnyx-komissiy-yunesko-53073612.html

В Самарканде прошло 12-е совещание национальных комиссий ЮНЕСКО

В Самарканде прошло 12-е совещание национальных комиссий ЮНЕСКО

Участники обсудили вопросы развития молодежной политики, расширения сотрудничества между государствами, гражданским обществом и частным сектором, а также темы устойчивого развития и инклюзивности

2025-10-29

САМАРКАНД, 29 окт — Sputnik. В Самарканде прошло 12-е совещание национальных комиссий ЮНЕСКО, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Оно стало одним из ключевых событий в преддверии 43-й сессии Генеральной конференции организации. На встречу прибыли делегации из разных стран, чтобы обсудить актуальные направления деятельности ЮНЕСКО и обменяться опытом.Участники провели несколько тематических сессий. В фокусе внимания находились вопросы развития молодежной политики, расширения сотрудничества между государствами, гражданским обществом и частным сектором, а также темы устойчивого развития и инклюзивности.Председатель Национальной комиссии Узбекистана по делам ЮНЕСКО Гаяне Умерова, открывая совещание, рассказала о проектах, которые реализуют в стране в сфере молодежной политики, и подчеркнула важность обмена опытом между государствами.Свои инициативы в работе с молодежью представили и другие участники. Так, ответственный секретарь Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО Наталья Счаснович выступила с презентацией о вовлечении молодых людей в деятельность ЮНЕСКО.Оживленную дискуссию вызвала презентация Узбекистана по проекту "Креативные города ЮНЕСКО". Здесь напомнили, что Бухара с 2023 года носит статус креативного города в категории "Ремесла и народное искусство". По словам экспертов, это дает дополнительные возможности для развития креативной экономики, ремесел, туризма и международных культурных обменов.Основным итогом встречи стало подтверждение необходимости укреплять сотрудничество между национальными комиссиями ЮНЕСКО, развивать совместные программы и практические проекты.Между тем в Самарканд продолжают прибывать участники крупнейшего форума года. 30 октября здесь откроется 43-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО, на которую ожидают около 5 тыс. делегатов со всего мира.

