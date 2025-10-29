Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251029/vklad-otrasley-ekonomiki-v-vvp-uzbekistana-53064499.html
Вклад отраслей экономики в ВВП Узбекистана — инфографика
Вклад отраслей экономики в ВВП Узбекистана — инфографика
Sputnik Узбекистан
В январе-сентябре 2025 года объем валового внутреннего продукта республики составил 1 303,7 трлн сум и, по сравнению с соответствующим прошлогодним периодом 2024 возрос на 7,6%
2025-10-29T14:00+0500
2025-10-29T15:48+0500
инфографика
ввп
узбекистан
промышленность
сфера услуг
экономика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1d/53063124_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3dc8ebc748343eb67dc3d88769e7bb9e.png
По данным Нацкомитета РУз по статистике, ключевыми факторами роста ВВП Узбекистана за первые 9 месяцев 2025 года являются сфера услуг — 49,4% и промышленность — 26,1%.В январе–сентябре 2025 года объем валового внутреннего продукта республики в текущих ценах составил 1 303,7 трлн сумов и по сравнению с соответствующим прошлогодним периодом возрос в реальном выражении на 7,6%.Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1d/53063124_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_784de7400ce1a97155ff9ca9ff9a3fc8.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
отрасли экономика вклад ввп узбекистан
отрасли экономика вклад ввп узбекистан

Вклад отраслей экономики в ВВП Узбекистана — инфографика

14:00 29.10.2025 (обновлено: 15:48 29.10.2025)
Подписаться
В январе–сентябре 2025 года объем валового внутреннего продукта республики составил 1 303,7 трлн сумов и по сравнению с соответствующим прошлогодним периодом возрос на 7,6%.
По данным Нацкомитета РУз по статистике, ключевыми факторами роста ВВП Узбекистана за первые 9 месяцев 2025 года являются сфера услуг — 49,4% и промышленность — 26,1%.
В январе–сентябре 2025 года объем валового внутреннего продукта республики в текущих ценах составил 1 303,7 трлн сумов и по сравнению с соответствующим прошлогодним периодом возрос в реальном выражении на 7,6%.

"По итогам января–сентября 2025 года в отраслевой структуре ВВП отмечены незначительные изменения. Так, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года доля сферы услуг в отраслевой структуре ВВП (ВДС) увеличилась с 48,1% до 49,4%, промышленности — с 25,9% до 26,1%, строительства — с 7,4% до 7,5%, в то время как доля сельского, лесного и рыбного хозяйства снизилась с 18,6% до 17,0%", — говорится в сообщении ведомства.

Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
Вклад отраслей экономики в ВВП Узбекистана - Sputnik Узбекистан
Вклад отраслей экономики в ВВП Узбекистана - Sputnik Узбекистан
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0