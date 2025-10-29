Вклад отраслей экономики в ВВП Узбекистана — инфографика

"По итогам января–сентября 2025 года в отраслевой структуре ВВП отмечены незначительные изменения. Так, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года доля сферы услуг в отраслевой структуре ВВП (ВДС) увеличилась с 48,1% до 49,4%, промышленности — с 25,9% до 26,1%, строительства — с 7,4% до 7,5%, в то время как доля сельского, лесного и рыбного хозяйства снизилась с 18,6% до 17,0%", — говорится в сообщении ведомства.