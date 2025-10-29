Вклад отраслей экономики в ВВП Узбекистана — инфографика
14:00 29.10.2025 (обновлено: 15:48 29.10.2025)
Подписаться
В январе–сентябре 2025 года объем валового внутреннего продукта республики составил 1 303,7 трлн сумов и по сравнению с соответствующим прошлогодним периодом возрос на 7,6%.
По данным Нацкомитета РУз по статистике, ключевыми факторами роста ВВП Узбекистана за первые 9 месяцев 2025 года являются сфера услуг — 49,4% и промышленность — 26,1%.
В январе–сентябре 2025 года объем валового внутреннего продукта республики в текущих ценах составил 1 303,7 трлн сумов и по сравнению с соответствующим прошлогодним периодом возрос в реальном выражении на 7,6%.
"По итогам января–сентября 2025 года в отраслевой структуре ВВП отмечены незначительные изменения. Так, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года доля сферы услуг в отраслевой структуре ВВП (ВДС) увеличилась с 48,1% до 49,4%, промышленности — с 25,9% до 26,1%, строительства — с 7,4% до 7,5%, в то время как доля сельского, лесного и рыбного хозяйства снизилась с 18,6% до 17,0%", — говорится в сообщении ведомства.
Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.