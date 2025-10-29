https://uz.sputniknews.ru/20251029/vruchenie-mejdunarodnoy-premii-evraziya-53069721.html

Их усилия делают мир лучше: вручение Международной премии "Евразия" — трансляция

Их усилия делают мир лучше: вручение Международной премии "Евразия" — трансляция

Sputnik Узбекистан

Номинантами первой в истории Премии "Евразия" стали более 3 700 человек из 27 стран. Узбекистан — одно из государств, откуда поступило наибольшее количество заявок

В Москве в концертном зале Национального центра "Россия" проходит торжественная церемония вручения Международной премии "Евразия" и награждения ее лауреатов.Награда учреждена АНО "Евразия" совместно с Россотрудничеством. Цель — поддержать тех, кто вдохновляет и служит примером для общества, а также укрепляет межкультурные связи на евразийском пространстве, сохраняет традиционные ценности и историческую память, помогает преодолевать информационные барьеры между государствами.Номинантами первой в истории Премии "Евразия" стали больше 3 700 человек из 27 стран.Узбекистан — одно из государств, откуда поступило наибольшее количество заявок. В частности, республика представила проект "Лица Победы" — цикл из трех документальных фильмов, созданных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В центре внимания — реальные истории участников войны, блокадников Ленинграда и узников концентрационных лагерей, проживающих в Узбекистане.Все поступившие заявки прошли строгий и компетентный отбор международным советом, в составе 60 экспертов. С 6 октября до 19 октября проходило международное голосование.Призовой фонд Премии — 25 млн рублей. Ее вручают в 15 основных и специальных номинациях, охватывающих образование, культуру, медиа, лидерство, поддержку русского языка и другие сферы. Каждый лауреат получает не только памятный знак, но и финансовую поддержку для дальнейшего развития своих проектов.

