https://uz.sputniknews.ru/20251029/zamgenseka-sng-ob-arxitekturye-uzbekistana-53067748.html

Замгенсека СНГ: Архитектурный облик Узбекистана отражает наступление Третьего Ренессанса

Замгенсека СНГ: Архитектурный облик Узбекистана отражает наступление Третьего Ренессанса

Sputnik Узбекистан

В Ташкенте состоялось XLVI заседание Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности

2025-10-29T15:30+0500

2025-10-29T15:30+0500

2025-10-29T15:42+0500

узбекистан

ташкент

снг

архитектура

строительство

новый узбекистан

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/12/43016010_0:100:3208:1905_1920x0_80_0_0_bfe57f55a2d77076f598833f89ad1ef5.jpg

ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Новый архитектурный облик Узбекистана является отражением наступления в нем Третьего Ренессанса, заявил заместитель Генерального секретаря СНГ Ильхом Нематов в ходе XLVI заседания Межправсовета по сотрудничеству в строительной деятельности, прошедшего в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.В работе заседания участвовали представители Узбекистана, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Делового центра экономического развития СНГ и профильных базовых организаций.Отмечалась ключевая роль Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности в части укрепления экономической интеграции в регионе.В частности, на заседании Совета глав правительств СНГ 29 сентября 2025 года утвердили подготовленную Межправсоветом Концепцию ценообразования в строительной деятельности государств-участников СНГ. В ближайшей перспективе Межправсовет планирует разработать:

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

снг узбекистан архитектура строительство