Замгенсека СНГ: Архитектурный облик Узбекистана отражает наступление Третьего Ренессанса
Замгенсека СНГ: Архитектурный облик Узбекистана отражает наступление Третьего Ренессанса
В Ташкенте состоялось XLVI заседание Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности
2025-10-29T15:30+0500
2025-10-29T15:30+0500
2025-10-29T15:42+0500
ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Новый архитектурный облик Узбекистана является отражением наступления в нем Третьего Ренессанса, заявил заместитель Генерального секретаря СНГ Ильхом Нематов в ходе XLVI заседания Межправсовета по сотрудничеству в строительной деятельности, прошедшего в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.В работе заседания участвовали представители Узбекистана, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Делового центра экономического развития СНГ и профильных базовых организаций.Отмечалась ключевая роль Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности в части укрепления экономической интеграции в регионе.В частности, на заседании Совета глав правительств СНГ 29 сентября 2025 года утвердили подготовленную Межправсоветом Концепцию ценообразования в строительной деятельности государств-участников СНГ. В ближайшей перспективе Межправсовет планирует разработать:
15:30 29.10.2025 (обновлено: 15:42 29.10.2025)
ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik.
Новый архитектурный облик Узбекистана является отражением наступления в нем Третьего Ренессанса, заявил заместитель Генерального секретаря СНГ Ильхом Нематов в ходе XLVI заседания Межправсовета по сотрудничеству в строительной деятельности, прошедшего в Ташкенте. Об этом сообщает
пресс-служба Исполкома СНГ.
"Заместитель Генерального секретаря СНГ отметил роль узбекских строителей в создании облика нового Узбекистана под руководством Президента Шавката Мирзиёева. Он подчеркнул, что за исторически короткий период столица страны и регионы республики полностью изменились, приняли новый архитектурный облик, что является отражением наступления Третьего Ренессанса в Новом Узбекистане", — говорится в сообщении.
В работе заседания участвовали представители Узбекистана, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Делового центра экономического развития СНГ и профильных базовых организаций.
Отмечалась ключевая роль Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности в части укрепления экономической интеграции в регионе.
В частности, на заседании Совета глав правительств СНГ 29 сентября 2025 года утвердили подготовленную Межправсоветом Концепцию ценообразования в строительной деятельности государств-участников СНГ.
В ближайшей перспективе Межправсовет планирует разработать:
Концепцию развития строительного образования;
Концепцию нормирования сейсмостойкого строительства;
Программу совместных научных исследований в области новых технологий в строительстве и ЖКХ.