Археологи обнаружили в Ташкентской области храм и военные доспехи V–VII веков
© Академия наук РУз В ходе экспедиции в памятнике Канге был обнаружен храм и военная техника V-VIII веков.
Археологические исследования проводятся Институтом истории Академии наук совместно с хокимиятом Ташкентской области в рамках преобразования Канки в "Музей под открытым небом".
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. В Ташкентской области в ходе раскопок на территории древнего памятника Канка археологи обнаружили храм и фрагменты военного снаряжения, датируемые V–VII веками. Об этом сообщает Академия наук Узбекистана.
В академии наук отмечают, что археологический памятник Канка является важным городским памятником для истории Турана, и некоторые исследователи приравнивают его к Кангдешу, упомянутому в "Авесте," и городу Кангдез, упомянутому в "Шахнаме".
В ходе изучения храма группа научных сотрудников отделов "Центра военной истории" и "Истории Древнего мира" обнаружила фрагменты древних металлических доспехов, исследуя нижнюю часть мемориальной арки памятника.
Специалисты предполагают, что эти предметы, возможно, были подарены храму.
"В древности существовала традиция дарить храму, занимающему важное место в культурной жизни общества, лучшие изделия и предметы, изготовленные каждым человеком. Боевые доспехи, возможно, были переданы храму оружейным мастером с той же целью. Подобные традиции распространены в древнем Туране. В качестве примера можно привести военное снаряжение, найденное во время раскопок храма Бойкенд", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что сохранение подобного военного снаряжения в храме Канка имеет особое значение, ведь история храма Канка тесно связана с военной жизнью тюркских народов.
В ходе раскопок, начавшихся в 2021 году, у входа в храм было обнаружено конское снаряжение, а найденные в этом году доспехи в очередной раз подтверждают, что тюркские народы придавали большое значение боевому искусству и военному делу.