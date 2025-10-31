https://uz.sputniknews.ru/20251031/arxeologi-obnarujili-v-tashkentskoy-oblasti-xram-i-voennye-dospexi-vvii-vekov-53131413.html

Археологи обнаружили в Ташкентской области храм и военные доспехи V–VII веков

Археологические исследования проводятся ​Институтом истории Академии наук совместно с хокимиятом Ташкентской области в рамках преобразования Канки в "Музей под открытым небом."

ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. В Ташкентской области в ходе раскопок на территории древнего памятника Канка археологи обнаружили храм и фрагменты военного снаряжения, датируемые V–VII веками. Об этом сообщает Академия наук Узбекистана.Археологические исследования проводятся ​Институтом истории Академии наук совместно с хокимиятом Ташкентской области в рамках преобразования Канки в "Музей под открытым небом."В академии наук отмечают, что археологический памятник Канка является важным городским памятником для истории Турана, и некоторые исследователи приравнивают его к Кангдешу, упомянутому в "Авесте," и городу Кангдез, упомянутому в "Шахнаме".В ходе изучения храма группа научных сотрудников отделов "Центра военной истории" и "Истории Древнего мира" обнаружила фрагменты древних металлических доспехов, исследуя нижнюю часть мемориальной арки памятника. Специалисты предполагают, что эти предметы, возможно, были подарены храму.Также отмечается, что сохранение подобного военного снаряжения в храме Канка имеет особое значение, ведь история храма Канка тесно связана с военной жизнью тюркских народов. В ходе раскопок, начавшихся в 2021 году, у входа в храм было обнаружено конское снаряжение, а найденные в этом году доспехи в очередной раз подтверждают, что тюркские народы придавали большое значение боевому искусству и военному делу.

