Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251031/biznesmeny-uzbekistana-i-serbii-gotovyat-novye-sovmestnye-proekty-53126841.html
Бизнесмены Узбекистана и Сербии готовят новые совместные проекты
Бизнесмены Узбекистана и Сербии готовят новые совместные проекты
Sputnik Узбекистан
В Ташкенте состоялся форум, ставший ключевой площадкой для обсуждения практических шагов по укреплению экономического партнерства между двумя республиками и запуску совместных проектов.
2025-10-31T10:30+0500
2025-10-31T10:37+0500
узбекистан
сербия
форум
бизнес
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1f/53125939_29:140:1280:844_1920x0_80_0_0_c12a4372f7411cd2de7f2e033ff587f4.jpg
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. В рамках официального визита президента Республики Сербия Александра Вучича в Узбекистан в Ташкенте состоялся Узбекско-сербский бизнес-форум и выставка, объединившие представителей государственных структур и более 100 предпринимателей из обеих стран. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций промышленности и торговли Узбекистана.В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра Жамшид Ходжаев и заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Хуррам Тешабаев. Форум стал ключевой площадкой для обсуждения практических шагов по укреплению экономического партнерства и запуску совместных проектов. Стороны отметили устойчивый рост взаимного товарооборота, который за январь–сентябрь 2025 года увеличился на 2,5%, а также активизацию инвестиционного взаимодействия. В Узбекистане успешно работают 9 предприятий с участием сербских инвесторов. На выставке, прошедшей в рамках форума, было представлено более 50 компаний Узбекистана, охватывающих фармацевтику, химию, горнодобычу, строительство, сельское хозяйство, автомобилестроение, текстильную и кожевенную промышленность. Форум завершился серией B2B и G2B встреч, в ходе которых достигнуты договоренности о запуске новых совместных инициатив.
узбекистан
сербия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1f/53125939_106:72:1147:852_1920x0_80_0_0_a452d19b4c5c3c57136c8d8980aebf37.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
форум сербия узбекистан ташкент проекты сотрудничество вучич мипт
форум сербия узбекистан ташкент проекты сотрудничество вучич мипт

Бизнесмены Узбекистана и Сербии готовят новые совместные проекты

10:30 31.10.2025 (обновлено: 10:37 31.10.2025)
© Министерство инвестиций, индустрии и торговли РУзВизит Президента Республики Сербия Александра Вучича в Узбекистан
Визит Президента Республики Сербия Александра Вучича в Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.10.2025
© Министерство инвестиций, индустрии и торговли РУз
Подписаться
В Ташкенте состоялся форум, ставший ключевой площадкой для обсуждения практических шагов по укреплению экономического партнерства между двумя республиками и запуску совместных проектов.
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. В рамках официального визита президента Республики Сербия Александра Вучича в Узбекистан в Ташкенте состоялся Узбекско-сербский бизнес-форум и выставка, объединившие представителей государственных структур и более 100 предпринимателей из обеих стран. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций промышленности и торговли Узбекистана.
© Министерство инвестиций, индустрии и торговли РУзВизит Президента Республики Сербия Александра Вучича в Узбекистан
Визит Президента Республики Сербия Александра Вучича в Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.10.2025
Визит Президента Республики Сербия Александра Вучича в Узбекистан
© Министерство инвестиций, индустрии и торговли РУз
В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра Жамшид Ходжаев и заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Хуррам Тешабаев. Форум стал ключевой площадкой для обсуждения практических шагов по укреплению экономического партнерства и запуску совместных проектов.
© Министерство инвестиций, индустрии и торговли РУзВизит Президента Республики Сербия Александра Вучича в Узбекистан
Визит Президента Республики Сербия Александра Вучича в Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.10.2025
Визит Президента Республики Сербия Александра Вучича в Узбекистан
© Министерство инвестиций, индустрии и торговли РУз
Стороны отметили устойчивый рост взаимного товарооборота, который за январь–сентябрь 2025 года увеличился на 2,5%, а также активизацию инвестиционного взаимодействия. В Узбекистане успешно работают 9 предприятий с участием сербских инвесторов.
© Министерство инвестиций, индустрии и торговли РУзВизит Президента Республики Сербия Александра Вучича в Узбекистан
Визит Президента Республики Сербия Александра Вучича в Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.10.2025
Визит Президента Республики Сербия Александра Вучича в Узбекистан
© Министерство инвестиций, индустрии и торговли РУз
На выставке, прошедшей в рамках форума, было представлено более 50 компаний Узбекистана, охватывающих фармацевтику, химию, горнодобычу, строительство, сельское хозяйство, автомобилестроение, текстильную и кожевенную промышленность.
Форум завершился серией B2B и G2B встреч, в ходе которых достигнуты договоренности о запуске новых совместных инициатив.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0