Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20251031/dialog-kultur-vystavka-iriny-kovalenko-v-russkom-dome-v-tashkente--foto-53065739.html
Диалог культур: выставка Ирины Коваленко в Русском доме в Ташкенте — фото
Диалог культур: выставка Ирины Коваленко в Русском доме в Ташкенте — фото
Sputnik Узбекистан
В Русском доме в Ташкенте открылась выставка "Диалог культур" — художественного проекта, объединяющего Россию и Узбекистан в едином пространстве искусства и вдохновения.
2025-10-31T19:00+0500
2025-10-31T19:00+0500
выставка
ташкент
фото
фотолента
картины
природа
узбекистан
россия
культура
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1e/53083347_0:276:3070:2004_1920x0_80_0_0_55922726739d346894c0579d9d7a42cf.jpg
Автор экспозиции — московская художница Ирина Коваленко, чья судьба тесно связана с Узбекистаном: первые двадцать лет своей жизни она провела здесь. Сегодня ее живописные полотна отражают особую миссию Республики — быть центром пересечения культур Востока и Запада.Выставка "Диалог культур" предлагает зрителям отправиться в увлекательное путешествие по самым разным уголкам России и Узбекистана. Пейзажи, написанные в Ташкенте и Самарканде, ведут живописный разговор с просторами Бурятии, Кавказа и средней полосы России. Здесь горы Кавказа перекликаются с Гиссарскими, а улочки древнерусских городов и костелы Западной Беларуси словно отвечают на зов минаретов и куполов восточных мечетей.В работах Ирины Коваленко — не просто изображение природы, а глубокое ощущение ее духовной силы. Каждое полотно становится пространством диалога, в котором встречаются разные культуры, традиции и мироощущения.Проект реализуется в рамках пленэрно-выставочной программы "Арт-караван: диалог культур", направленной на развитие культурного обмена и укрепление творческих связей между Россией и Узбекистаном. Экспозиция будет открыта для посетителей до 29 ноября.
ташкент
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1e/53083347_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_224350a79f4226174079c537c64c11db.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
выставка, россия, узбекистан, художница, картины, пейзаж
выставка, россия, узбекистан, художница, картины, пейзаж

Диалог культур: выставка Ирины Коваленко в Русском доме в Ташкенте — фото

19:00 31.10.2025
Подписаться
Эксклюзив
В Русском доме в Ташкенте открылась выставка "Диалог культур" — художественного проекта, объединяющего Россию и Узбекистан в едином пространстве искусства и вдохновения.
Автор экспозиции — московская художница Ирина Коваленко, чья судьба тесно связана с Узбекистаном: первые двадцать лет своей жизни она провела здесь. Сегодня ее живописные полотна отражают особую миссию Республики — быть центром пересечения культур Востока и Запада.
Выставка "Диалог культур" предлагает зрителям отправиться в увлекательное путешествие по самым разным уголкам России и Узбекистана. Пейзажи, написанные в Ташкенте и Самарканде, ведут живописный разговор с просторами Бурятии, Кавказа и средней полосы России. Здесь горы Кавказа перекликаются с Гиссарскими, а улочки древнерусских городов и костелы Западной Беларуси словно отвечают на зов минаретов и куполов восточных мечетей.

"Рисовать я начала с детства — в Узбекистане, среди палаток геологов, солнца и простора. Мое становление художником во многом связано с самаркандской художницей Антониной Лариной, ученицей Павла Бенькова. Я познакомилась с ней уже в ее преклонные годы, но в ее доме царили любовь, свет и вдохновение — эта атмосфера навсегда осталась со мной.

Сегодня, спустя годы, я вновь возвращаюсь в Узбекистан уже как организатор проекта “Арт-караван: диалог культур”. Мы проводим совместные пленэры, где художники России и Узбекистана пишут вместе, обмениваются опытом, создают общие картины. Каждая поездка, каждая встреча — это живой диалог культур, в котором я вновь ощущаю то самое солнце и тепло, с которых начался мой путь в искусство", рассказала московская художница Ирина Коваленко корреспонденту Sputnik Узбекистан.

В работах Ирины Коваленко — не просто изображение природы, а глубокое ощущение ее духовной силы. Каждое полотно становится пространством диалога, в котором встречаются разные культуры, традиции и мироощущения.
Проект реализуется в рамках пленэрно-выставочной программы "Арт-караван: диалог культур", направленной на развитие культурного обмена и укрепление творческих связей между Россией и Узбекистаном.
Экспозиция будет открыта для посетителей до 29 ноября.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Здание Русского дома в Ташкенте

Здание Русского дома в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
1/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

Здание Русского дома в Ташкенте

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ирина Коваленко на открытии выставки "Диалог культур"

Ирина Коваленко на открытии выставки &quot;Диалог культур&quot; - Sputnik Узбекистан
2/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ирина Коваленко на открытии выставки "Диалог культур"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетители на открытии выставки "Диалог культур"

Посетители на открытии выставки &quot;Диалог культур&quot; - Sputnik Узбекистан
3/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетители на открытии выставки "Диалог культур"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Бухара. Восточная сказка

Бухара. Восточная сказка - Sputnik Узбекистан
4/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

Бухара. Восточная сказка

© Sputnik / Бахром Хатамов

В картинах Ирины Коваленко природа предстает как источник духовной силы и единения культур, традиций и взглядов

В картинах Ирины Коваленко природа предстает как источник духовной силы и единения культур, традиций и взглядов - Sputnik Узбекистан
5/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

В картинах Ирины Коваленко природа предстает как источник духовной силы и единения культур, традиций и взглядов

© Sputnik / Бахром Хатамов

Кисловодск. Южный дворик

Кисловодск. Южный дворик - Sputnik Узбекистан
6/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

Кисловодск. Южный дворик

© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетительница выставки

Посетительница выставки - Sputnik Узбекистан
7/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетительница выставки

© Sputnik / Бахром Хатамов

Самарканд. Вкус хурмы

Самарканд. Вкус хурмы - Sputnik Узбекистан
8/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

Самарканд. Вкус хурмы

© Sputnik / Бахром Хатамов

Групповое фото с художницей

Групповое фото с художницей - Sputnik Узбекистан
9/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

Групповое фото с художницей

© Sputnik / Бахром Хатамов

Арт-караван Хива

Арт-караван Хива - Sputnik Узбекистан
10/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

Арт-караван Хива

© Sputnik / Бахром Хатамов

Свет Запада. Закат в Белоруси (слева), Свет Востока. Золотая мечеть Тилля-Кари. Самарканд

Свет Запада. Закат в Белоруси (слева), Свет Востока. Золотая мечеть Тилля-Кари. Самарканд - Sputnik Узбекистан
11/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

Свет Запада. Закат в Белоруси (слева), Свет Востока. Золотая мечеть Тилля-Кари. Самарканд

© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетитель выставки "Диалог культур"

Посетитель выставки &quot;Диалог культур&quot; - Sputnik Узбекистан
12/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетитель выставки "Диалог культур"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Гиланские сухофрукты

Гиланские сухофрукты - Sputnik Узбекистан
13/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

Гиланские сухофрукты

© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетители выставки "Диалог культур"

Посетители выставки &quot;Диалог культур&quot; - Sputnik Узбекистан
14/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетители выставки "Диалог культур"

© Sputnik / Бахром Хатамов

Арт-караван Бухара

Арт-караван Бухара - Sputnik Узбекистан
15/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

Арт-караван Бухара

© Sputnik / Бахром Хатамов

Горный Гилан

Горный Гилан - Sputnik Узбекистан
16/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

Горный Гилан

© Sputnik / Бахром Хатамов

Московская художница Ирина Коваленко

Московская художница Ирина Коваленко - Sputnik Узбекистан
17/17
© Sputnik / Бахром Хатамов

Московская художница Ирина Коваленко

новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0