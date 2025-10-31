Диалог культур: выставка Ирины Коваленко в Русском доме в Ташкенте — фото
"Рисовать я начала с детства — в Узбекистане, среди палаток геологов, солнца и простора. Мое становление художником во многом связано с самаркандской художницей Антониной Лариной, ученицей Павла Бенькова. Я познакомилась с ней уже в ее преклонные годы, но в ее доме царили любовь, свет и вдохновение — эта атмосфера навсегда осталась со мной.
Сегодня, спустя годы, я вновь возвращаюсь в Узбекистан уже как организатор проекта “Арт-караван: диалог культур”. Мы проводим совместные пленэры, где художники России и Узбекистана пишут вместе, обмениваются опытом, создают общие картины. Каждая поездка, каждая встреча — это живой диалог культур, в котором я вновь ощущаю то самое солнце и тепло, с которых начался мой путь в искусство", — рассказала московская художница Ирина Коваленко корреспонденту Sputnik Узбекистан.
Здание Русского дома в Ташкенте
Ирина Коваленко на открытии выставки "Диалог культур"
Посетители на открытии выставки "Диалог культур"
Бухара. Восточная сказка
В картинах Ирины Коваленко природа предстает как источник духовной силы и единения культур, традиций и взглядов
Кисловодск. Южный дворик
Посетительница выставки
Самарканд. Вкус хурмы
Групповое фото с художницей
Арт-караван Хива
Свет Запада. Закат в Белоруси (слева), Свет Востока. Золотая мечеть Тилля-Кари. Самарканд
Посетитель выставки "Диалог культур"
Гиланские сухофрукты
Посетители выставки "Диалог культур"
Арт-караван Бухара
Горный Гилан
Московская художница Ирина Коваленко
