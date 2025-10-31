Диалог культур: выставка Ирины Коваленко в Русском доме в Ташкенте — фото

"Рисовать я начала с детства — в Узбекистане, среди палаток геологов, солнца и простора. Мое становление художником во многом связано с самаркандской художницей Антониной Лариной, ученицей Павла Бенькова. Я познакомилась с ней уже в ее преклонные годы, но в ее доме царили любовь, свет и вдохновение — эта атмосфера навсегда осталась со мной.

Сегодня, спустя годы, я вновь возвращаюсь в Узбекистан уже как организатор проекта “Арт-караван: диалог культур”. Мы проводим совместные пленэры, где художники России и Узбекистана пишут вместе, обмениваются опытом, создают общие картины. Каждая поездка, каждая встреча — это живой диалог культур, в котором я вновь ощущаю то самое солнце и тепло, с которых начался мой путь в искусство", — рассказала московская художница Ирина Коваленко корреспонденту Sputnik Узбекистан.