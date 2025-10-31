https://uz.sputniknews.ru/20251031/kak-devochka-iz-tashkenta-pokorila-rossiyskiy-konkurs-nashe-pokolenie-53137123.html

Как девочка из Ташкента покорила российский конкурс "Наше поколение"

Музыка не сразу появилась в жизни Евы — она выросла в семье спортсменов, где гребля и плавание были традицией. Однако девочка выбрала свой путь.

Еве Мочаловой всего 13 лет, но за ее плечами уже участие в проектах "Голос. Дети" и "Наше поколение". Она представляла Узбекистан на российском конкурсе и спела песню о Родине, покорив зрителей искренностью и теплом. Девочка не стала победительницей, но главным подарком было участие.Музыка не сразу появилась в жизни Евы — она выросла в семье спортсменов, где гребля и плавание были традицией. Однако девочка выбрала свой путь. Вдохновение Ева черпает у любимых артистов.О конкурсе, любимых артистах, первых поражениях и планах на будущее юного таланта — в видео Sputnik Узбекистан.

