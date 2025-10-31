https://uz.sputniknews.ru/20251031/kak-devochka-iz-tashkenta-pokorila-rossiyskiy-konkurs-nashe-pokolenie-53137123.html
Как девочка из Ташкента покорила российский конкурс "Наше поколение"
Sputnik Узбекистан
Музыка не сразу появилась в жизни Евы — она выросла в семье спортсменов, где гребля и плавание были традицией. Однако девочка выбрала свой путь.
2025-10-31T18:35+0500
2025-10-31T18:35+0500
2025-10-31T18:35+0500
видео
музыка
певица
творчество
ташкент
конкурс
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1e/53110502_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0139d9f096c6220cf2bb8708ce578bcd.jpg
Еве Мочаловой всего 13 лет, но за ее плечами уже участие в проектах "Голос. Дети" и "Наше поколение". Она представляла Узбекистан на российском конкурсе и спела песню о Родине, покорив зрителей искренностью и теплом. Девочка не стала победительницей, но главным подарком было участие.Музыка не сразу появилась в жизни Евы — она выросла в семье спортсменов, где гребля и плавание были традицией. Однако девочка выбрала свой путь. Вдохновение Ева черпает у любимых артистов.О конкурсе, любимых артистах, первых поражениях и планах на будущее юного таланта — в видео Sputnik Узбекистан.
ташкент
видео музыка ева мочалова голос дети
видео музыка ева мочалова голос дети
Эксклюзив
Еве Мочаловой всего 13 лет, но за ее плечами уже участие в проектах "Голос. Дети" и "Наше поколение".
Она представляла Узбекистан на российском конкурсе и спела песню о Родине, покорив зрителей искренностью и теплом. Девочка не стала победительницей, но главным подарком было участие.
"Когда я попробовала себя в музыке, и я, и мама сразу поняли — это мое", — рассказывает Ева.
Вдохновение Ева черпает у любимых артистов.
"Я равняюсь на лучших — моих любимых артисток Адель и Леди Гагу. Они гениальны и невероятно работают на сцене. Особенно Адель — я была на ее концерте в 2024 году. Она так искренне разговаривает со зрителями, будто лично с каждым. Тогда я поняла, что хочу быть такой же — настоящей", — делится юная певица.
О конкурсе, любимых артистах, первых поражениях и планах на будущее юного таланта — в видео Sputnik Узбекистан.