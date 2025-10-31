https://uz.sputniknews.ru/20251031/neformalnaya-tenevaya-ekonomika-vvp-uzbekistan-infografika-53133541.html
Неформальная теневая экономика в ВВП Узбекистана — инфографика
Согласно данным Национального комитета Узбекистана по статистике, в январе – сентябре этого года доля ненаблюдаемой экономики в ВВП республики снизилась по сравнению с прошлым годом.
В январе–сентябре 2025 года доля ненаблюдаемой экономики в ВВП Узбекистана составила 33,3%. В прошлом году она составляла 34,8% от ВВП.При этом от общей суммы ненаблюдаемой экономики 23,0% или 99,9 трлн сумов приходится на теневую экономику, а 77% (333,8 трлн сумов) — на деятельность домохозяйств и физлиц (осуществляемую без регистрации в установленном порядке).Наибольшая доля ненаблюдаемой экономики — в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (69,4%). В строительстве она составляет 35%, в сфере услуг — 36,2%, а в промышленности — 10,2%.Ненаблюдаемая экономика включает в себя все виды экономической деятельности, которые не учитывают в официальной статистике. В 2023 году доля ненаблюдаемой экономики находилась в пределах 40%.Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.
Неформальная теневая экономика в ВВП Узбекистана — инфографика
14:02 31.10.2025 (обновлено: 14:30 31.10.2025)
В январе–сентябре 2025 года доля ненаблюдаемой экономики в ВВП Узбекистана составила 33,3%. В прошлом году она составляла 34,8% от ВВП.
При этом от общей суммы ненаблюдаемой экономики 23,0% или 99,9 трлн сумов приходится на теневую экономику, а 77% (333,8 трлн сумов) — на деятельность домохозяйств и физлиц (осуществляемую без регистрации в установленном порядке).
Наибольшая доля ненаблюдаемой экономики — в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (69,4%). В строительстве она составляет 35%, в сфере услуг — 36,2%, а в промышленности — 10,2%.
Ненаблюдаемая экономика включает в себя все виды экономической деятельности, которые не учитывают в официальной статистике.
В 2023 году доля ненаблюдаемой экономики находилась в пределах 40%.
Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.