Президент РФ дал гарантии безопасности прессе. Если бы та приняла приглашение и приехала, это послужило бы подтверждением обещания сохранить жизни десяти с половиной тысячам военнослужащих вражеской армии. Украинцам по паспорту. И по большей части славянам — по происхождению.

Владимир Путин приказал Минобороны обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, включая украинских, при их обращении к командованию ВСУ для посещения районов блокирования украинских войск в Красноармейске, Димитрове, Купянске.Там, в клещах или в котле — как угодно можно назвать ситуацию с вэсэушниками — находятся свыше десяти тысяч украинских солдат и офицеров, пишет аналитик РИА Новости.Они окружены в Купянске — с трех сторон. Им не прорваться. И уж точно не прорваться живыми. По крайней мере, в текущей ситуации. Чтобы остаться в живых, они должны сложить оружие.Для сдачи в плен вэсэушникам русские военные оставили дорогу, которую они контролируют полностью. Также наши военные сделали практически невозможными как прорывы окружения изнутри (на это нет ни личного состава, ни боезапаса), так и помощь в этих прорывах извне.Схожая боевая обстановка сложилась и в Красноармейске (на Украине этот город называют Покровск).Путин, зная о ситуации на фронтах и о том, что грозит украинским солдатам и украинским офицерам, совершил поступок, не имеющий прецедентов в военных конфликтах.Президент России дал гарантии безопасности прессе. Если бы та приняла приглашение и приехала, это послужило бы подтверждением обещания сохранить жизни десяти с половиной тысячам военнослужащих вражеской армии. Украинцам по паспорту. И по большей части славянам — по происхождению.Такого в истории современных (и не очень) жестких вооруженных противостояний никогда не случалось.Запад и его киевские протеже и назначенцы думали над сказанным Путиным сутки. Их реакция — это запись в соцсетях спикера украинского МИД. Дипломат начал с угроз в адрес прессы, если и когда она приедет посмотреть на текущую ситуацию на ЛБС, и закончил традиционным враньем — но уже про нас.Зеленский же сказал, что в Купянске вэсэушники "вернули себе контроль". А в Красноармейске ситуация, пусть и в условиях "интенсивных боев", но тоже не такая ужасная. Конец цитаты.На самом деле все ровно наоборот. Силы ВСУ лишены возможности маневра, они полностью утратили инициативу. Окруженным в Красноармейске не помог и спецназ, посланный, чтобы заделать дыры в их обороне. Спецназ этот был из украинского ГУР. И его наши военные, как говорится, распылили.Обращение с элитным подразделением, в подготовку которого киевские вложились финансово по полной, дает представление, что ждет те тысячи солдат, что попали в окружение в Купянске. Зеленский точно так же готов их распылить. Чужая кровь — водица. Чужая гибель — как комар чихнул.Получается, что только Путин, который, как объясняли украинцам последние лет двадцать, "диктатор, кровопийца, тиран и властный имперец", готов вэсэушников спасти от гибели, гарантировав им жизнь, пусть и в плену.А Зеленский готов их всех положить в могилу. Зная, что его собственным солдатам и офицерам для сдачи в плен требуется приказ, он им его вряд ли даст. Ну и тем, кто его содержит, всем этим макронам, стармерам, мерцам, всем этим фон дер ляйен и каллас, а еще боррелям, байденам, блинкенам, всем тем, кто желал и желает нас поставить на колени, пусть для этого придется воевать с нами до последнего украинца, уж точно наплевать на каких-то там вэсэушников.Славянские жизни в европейской и вполне себе прочной арийской традиции считать было вообще не принято. Сегодня те, кто хотели устроить на Украине плацдарм для нападения на нас, совершенно не собираются вникать в цифры потерь каких-то там вэсэушников.Сохранять жизни вражеских солдат — по причинам понятным и очевидным — вызвался один Путин.Российские военные не сражаются с украинским народом. Нашим солдатам и офицерам не нужны смерти даже наших врагов.Главная цель специальной военной операции — не уничтожение Украины. А ее денацификация.

