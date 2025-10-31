https://uz.sputniknews.ru/20251031/rossiya-i-uzbekistan-kulturnye-mosty-mejdu-narodami-53130509.html
Россия и Узбекистан: культурные мосты между народами
Россия и Узбекистан: культурные мосты между народами
Sputnik Узбекистан
В МПЦ Sputnik Узбекистан состоится пресс-конференция, посвященная укреплению культурных связей между Россией и Узбекистаном.
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится пресс-конференция, посвященная укреплению культурных связей между Россией и Узбекистаном.Мероприятие состоится 4 ноября в 15.00 по ташкентскому времени.Участники: В Узбекистане 2–8 ноября в третий раз пройдут международные театральные встречи "Сердца четырех". В ходе мероприятия будут освещены актуальные направления гуманитарного и культурного сотрудничества России и Узбекистана, совместные театральные и образовательные инициативы, перспективы взаимодействия в сферах искусства, подготовки кадров и творческого обмена.К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
12:15 31.10.2025 (обновлено: 12:22 31.10.2025)
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится пресс-конференция, посвященная укреплению культурных связей между Россией и Узбекистаном.
Мероприятие состоится 4 ноября в 15.00 по ташкентскому времени.
ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский;
руководитель Представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская;
директор Центра образования в сфере культуры министерства культуры республики Узбекистан Алишер Джамалдинов.
В Узбекистане 2–8 ноября в третий раз пройдут международные театральные встречи "Сердца четырех".
В ходе мероприятия будут освещены актуальные направления гуманитарного и культурного сотрудничества России и Узбекистана, совместные театральные и образовательные инициативы, перспективы взаимодействия в сферах искусства, подготовки кадров и творческого обмена.
К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
a.akimbaev@sputniknews.com
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.