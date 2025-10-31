https://uz.sputniknews.ru/20251031/rossiya-i-uzbekistan-kulturnye-mosty-mejdu-narodami-53130509.html

Россия и Узбекистан: культурные мосты между народами

Россия и Узбекистан: культурные мосты между народами

Sputnik Узбекистан

В МПЦ Sputnik Узбекистан состоится пресс-конференция, посвященная укреплению культурных связей между Россией и Узбекистаном.

2025-10-31T12:15+0500

2025-10-31T12:15+0500

2025-10-31T12:22+0500

пресс-центр

пресс-центр

пресс-конференция

sputnik

россотрудничество

россия

узбекистан

культура

искусство

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1c/46349033_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5c03d0a05403eb42f39d2337bd29edb5.jpg

ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится пресс-конференция, посвященная укреплению культурных связей между Россией и Узбекистаном.Мероприятие состоится 4 ноября в 15.00 по ташкентскому времени.Участники: В Узбекистане 2–8 ноября в третий раз пройдут международные театральные встречи "Сердца четырех". В ходе мероприятия будут освещены актуальные направления гуманитарного и культурного сотрудничества России и Узбекистана, совместные театральные и образовательные инициативы, перспективы взаимодействия в сферах искусства, подготовки кадров и творческого обмена.К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.

россия

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия узбекистан культура россотрудничество пресс-центр пресс-конференция