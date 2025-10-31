Россия и Узбекистан: культурные мосты между народами

Узбекистан
Пресс-центр
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов.
В МПЦ Sputnik Узбекистан состоится пресс-конференция, посвященная укреплению культурных связей между Россией и Узбекистаном.
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится пресс-конференция, посвященная укреплению культурных связей между Россией и Узбекистаном.Мероприятие состоится 4 ноября в 15.00 по ташкентскому времени.Участники: В Узбекистане 2–8 ноября в третий раз пройдут международные театральные встречи "Сердца четырех". В ходе мероприятия будут освещены актуальные направления гуманитарного и культурного сотрудничества России и Узбекистана, совместные театральные и образовательные инициативы, перспективы взаимодействия в сферах искусства, подготовки кадров и творческого обмена.К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится пресс-конференция, посвященная укреплению культурных связей между Россией и Узбекистаном.
Мероприятие состоится 4 ноября в 15.00 по ташкентскому времени.
Участники:
ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский;
руководитель Представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская;
директор Центра образования в сфере культуры министерства культуры республики Узбекистан Алишер Джамалдинов.
В Узбекистане 2–8 ноября в третий раз пройдут международные театральные встречи "Сердца четырех".
В ходе мероприятия будут освещены актуальные направления гуманитарного и культурного сотрудничества России и Узбекистана, совместные театральные и образовательные инициативы, перспективы взаимодействия в сферах искусства, подготовки кадров и творческого обмена.
К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
+998971907178
@alisherakimbaev
a.akimbaev@sputniknews.com
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
