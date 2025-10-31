https://uz.sputniknews.ru/20251031/uzbekistan-nakazanie-za-pravonarusheniya-v-toplivno-energeticheskoy-sfere-53141822.html
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. В Узбекистане намерены ужесточить наказание за правонарушения в топливно-энергетической сфере. Об этом сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса.На пленарном заседании сенаторы одобрили закон "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Узбекистан и Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности в связи с совершенствованием мер борьбы с правонарушениями в топливно-энергетической сфере".Особое внимание сенаторы уделили предупреждению правонарушений, связанных с топливно-энергетическими ресурсами, а также реализации работы в области энергосбережения, рационального использования и повышения энергоэффективности.Участники подчеркнули необходимость принятия соответствующих мер по:Данный закон предусматривает усиление в Уголовном кодексе ответственности за нарушения правил пользования электрической, тепловой энергией, газо- и водопроводом.Кроме того, вносятся изменения в Кодекс об административной ответственности, направленные на:По завершении обсуждения Закон одобрен сенаторами.
В Узбекистане ужесточат наказание за правонарушения в топливно-энергетической сфере
18:01 31.10.2025 (обновлено: 18:04 31.10.2025)
Сенаторы одобрили закон "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Узбекистан и Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности в связи с совершенствованием мер борьбы с правонарушениями в топливно-энергетической сфере".
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik.
В Узбекистане намерены ужесточить наказание за правонарушения в топливно-энергетической сфере. Об этом сообщает
пресс-служба Сената Олий Мажлиса.
На пленарном заседании сенаторы одобрили закон "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Узбекистан и Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности в связи с совершенствованием мер борьбы с правонарушениями в топливно-энергетической сфере".
Особое внимание сенаторы уделили предупреждению правонарушений, связанных с топливно-энергетическими ресурсами, а также реализации работы в области энергосбережения, рационального использования и повышения энергоэффективности.
Участники подчеркнули необходимость принятия соответствующих мер по:
предупреждению правонарушений, связанных с топливно-энергетическими ресурсами;
привлечению к ответственности лиц, нерационально использующих электрическую и тепловую энергию, а также газ в качестве топлива или сырья.
Данный закон предусматривает усиление в Уголовном кодексе ответственности за нарушения правил пользования электрической, тепловой энергией, газо- и водопроводом.
Кроме того, вносятся изменения в Кодекс об административной ответственности, направленные на:
устранение неточностей в правоприменительной практике;
предупреждения совершения правонарушений при использовании топливно-энергетических ресурсов индивидуальными предпринимателями;
повышение эффективности мер ответственности за такие правонарушения.
"Данный Закон служит предупреждению правонарушений, связанных с использованием топливно-энергетических ресурсов, перенаправлению сэкономленных энергоресурсов в другие отрасли промышленности, увеличению их экспорта и тем самым сокращению доли их импорта", — подчеркнули сенаторы.
По завершении обсуждения Закон одобрен сенаторами.