В Узбекистане ужесточат наказание за правонарушения в топливно-энергетической сфере

Сенаторы одобрили закон "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Узбекистан и Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности в связи с совершенствованием мер борьбы с правонарушениями в топливно-энергетической сфере".

2025-10-31T18:01+0500

2025-10-31T18:01+0500

2025-10-31T18:04+0500

ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. В Узбекистане намерены ужесточить наказание за правонарушения в топливно-энергетической сфере. Об этом сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса.На пленарном заседании сенаторы одобрили закон "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Узбекистан и Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности в связи с совершенствованием мер борьбы с правонарушениями в топливно-энергетической сфере".Особое внимание сенаторы уделили предупреждению правонарушений, связанных с топливно-энергетическими ресурсами, а также реализации работы в области энергосбережения, рационального использования и повышения энергоэффективности.Участники подчеркнули необходимость принятия соответствующих мер по:Данный закон предусматривает усиление в Уголовном кодексе ответственности за нарушения правил пользования электрической, тепловой энергией, газо- и водопроводом.Кроме того, вносятся изменения в Кодекс об административной ответственности, направленные на:По завершении обсуждения Закон одобрен сенаторами.

