Природе вернули земли — в Узбекистане закрыли 42 полигона бытовых отходов

В 2024 году и за прошедший период 2025 года в Каракалпакстане и 8 областях Узбекистана рекультивированы в общей сложности 47 полигонов бытовых отходов и проведена работа по укрытием их почвенным слоем.

2025-10-31T11:32+0500

ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. В Узбекистане прекратили деятельность 42 полигона бытовых отходов, а около 90 гектаров очищенных территорий возвращены природе. Работа проводится в соответствии с указом президента Шавката Мирзиёева, направленным на совершенствование системы управления отходами и снижение их негативного воздействия на экологическую обстановку. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по управлению отходами и развитию циркулярной экономики. В частности, в 2024 году в республике и за прошедший период 2025 года в Каракалпакстане, Андижанской, Бухарской, Кашкадарьинской, Наманганской, Самаркандской, Ташкентской, Ферганской и Хорезмской областях были рекультивированы в общей сложности 47 полигонов бытовых отходов, их закрытие и укрытие почвенным слоем.Результаты за 2024 год следующие:Отмечается, что в текущем году в республике завершена работа по рекультивации и укрытию почвенным слоем на 18 полигонах твердых бытовых отходов общей площадью 81,68 га.Таким образом, из 185 полигонов твердых бытовых отходов (общей площадью 1446,04 га), находящихся на балансе, проведены работы по рекультивации и укрытию почвенным слоем на 47 из них.По данным ведомства, на баланс Дирекции по управлению полигонами отходов при Агентстве переданы 185 полигонов бытовых отходов.Эти меры также реализуются в рамках исполнения пункта 72 Стратегии "Узбекистан – 2030", предусматривающего поэтапное закрытие полигонов бытовых отходов до 2030 года, их сокращение не менее чем на 50%. Также предусмотрено сокращение числа полигонов бытовых отходов не менее чем на 20% в 2025 году, отметили в агентстве.

