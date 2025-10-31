Природе вернули земли — в Узбекистане закрыли 42 полигона бытовых отходов
11:32 31.10.2025 (обновлено: 14:31 31.10.2025)
© Агентство по управлению отходами и развитию циркулярной экономикиВ Узбекистане прекращена деятельность 42 полигонов бытовых отходов, и земли возвращены природе
© Агентство по управлению отходами и развитию циркулярной экономики
Подписаться
В 2024 году и за прошедший период 2025 года в Каракалпакстане и восьми областях Узбекистана рекультивированы в общей сложности 47 полигонов бытовых отходов и проведена работа по укрытию их почвенным слоем.
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. В Узбекистане прекратили деятельность 42 полигона бытовых отходов, а около 90 гектаров очищенных территорий возвращены природе. Работа проводится в соответствии с указом президента Шавката Мирзиёева, направленным на совершенствование системы управления отходами и снижение их негативного воздействия на экологическую обстановку. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по управлению отходами и развитию циркулярной экономики.
"Дирекцией по управлению полигонами отходов при Агентстве по управлению отходами и развитию циркулярной экономики проведены работы по сокращению числа полигонов бытовых отходов в республике", — говорится в сообщении агентства.
© Агентство по управлению отходами и развитию циркулярной экономикиВ Узбекистане прекращена деятельность 42 полигонов бытовых отходов, и земли возвращены природе
В Узбекистане прекращена деятельность 42 полигонов бытовых отходов, и земли возвращены природе
© Агентство по управлению отходами и развитию циркулярной экономики
В частности, в 2024 году в республике и за прошедший период 2025 года в Каракалпакстане, Андижанской, Бухарской, Кашкадарьинской, Наманганской, Самаркандской, Ташкентской, Ферганской и Хорезмской областях были рекультивированы в общей сложности 47 полигонов бытовых отходов, их закрытие и укрытие почвенным слоем.
Результаты за 2024 год следующие:
Республика Каракалпакстан — 1 полигон (11 га);
Андижанская область — 6 полигонов (14,90 га);
Бухарская область — 1 полигон (0,50 га);
Кашкадарьинская область — 5 полигонов (19,15 га);
Наманганская область — 3 полигона (5,38 га);
Самаркандская область — 1 полигон (2,40 га);
Ташкентская область — 3 полигона (9,58 га);
Ферганская область — 6 полигонов (17,11 га);
Хорезмская область — 1 полигон (1 га).
© Агентство по управлению отходами и развитию циркулярной экономикиВ Узбекистане прекращена деятельность 42 полигонов бытовых отходов, и земли возвращены природе
В Узбекистане прекращена деятельность 42 полигонов бытовых отходов, и земли возвращены природе
© Агентство по управлению отходами и развитию циркулярной экономики
Отмечается, что в текущем году в республике завершена работа по рекультивации и укрытию почвенным слоем на 18 полигонах твердых бытовых отходов общей площадью 81,68 га.
Таким образом, из 185 полигонов твердых бытовых отходов (общей площадью 1446,04 га), находящихся на балансе, проведены работы по рекультивации и укрытию почвенным слоем на 47 из них.
"Кроме того, по всей республике прекращена деятельность 42 полигонов по сбору отходов, и около 90 гектаров земель возвращены природе", — отметили в агентстве.
По данным ведомства, на баланс Дирекции по управлению полигонами отходов при Агентстве переданы 185 полигонов бытовых отходов.
Эти меры также реализуются в рамках исполнения пункта 72 Стратегии "Узбекистан – 2030", предусматривающего поэтапное закрытие полигонов бытовых отходов до 2030 года, их сокращение не менее чем на 50%. Также предусмотрено сокращение числа полигонов бытовых отходов не менее чем на 20% в 2025 году, отметили в агентстве.