Беларусь призвала ЮНЕСКО сохранить историческую правду о Второй мировой войне

САМАРКАНД, 1 ноя — Sputnik. На 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде выступил глава делегации Республики Беларусь Юрий Амбразевич. Он заявил о недопустимости искажения итогов Второй мировой войны ради политических интересов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Он напомнил о решающем вкладе Советского Союза в победу над фашизмом, жертвах народов СССР и геноциде белорусского народа.По его словам, сегодня, когда мир становится более многополярным, а страны Глобального Юга все активнее влияют на мировую экономику и культуру, особенно важно помнить уроки самой страшной войны XX века.Кроме того, глава делегации отметил, что Беларусь выступает против политизации работы ЮНЕСКО. По его словам, организация не должна превращаться в площадку для политических споров и сведения счетов между странами. Он подчеркнул, что у Беларуси есть серьезные претензии к ряду западных государств по вопросам нарушения стандартов ЮНЕСКО. В частности, речь идет о дискриминации белорусских журналистов, ограничении свободы передвижения граждан страны, что затрагивает их культурные и образовательные права, а также о нарушении режима совместно охраняемых природных объектов. Постоянный представитель Беларуси при ЮНЕСКО заявил, что роль этой организации сегодня не просто актуальна, она критически важна для будущего человечества. По словам дипломата, спустя 80 лет после создания ЮНЕСКО ее основной мандат остается неизменным: укрепление единства между народами через культуру, науку, искусство и коммуникацию. Амбразевич подчеркнул, что именно эти сферы способны делать то, чего не всегда могут добиться политики и государства — создавать взаимопонимание и основы мирного сосуществования. В своем выступлении он указал на необходимость объединения усилий государственных деятелей, политиков, людей культуры, образования, науки и религиозных деятелей в деле укрепления этических основ международных отношений, что позволит обеспечить эффективный ответ международного сообщества на глобальные вызовы. В Самаканде 30 октября — 13 ноября 2025 года проходит 43-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая является важнейшим мероприятием в деятельности Организации, и впервые за 40 лет проходит за пределами штаб-квартиры в Париже. Генконференция объединила более 2,8 тыс. представителей из 190 государств и международных организаций, включая около 70 высокопоставленных персон. Это делает событие одним из самых масштабных в истории региона.

