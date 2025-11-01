https://uz.sputniknews.ru/20251101/demonstrativnyy-udar-vashington-xochet-ubit-prezidenta-53164504.html

Демонстративный удар: Вашингтон хочет убить президента

Реальной целью Вашингтона является смена власти в Венесуэле — стране с самыми большими в мире запасами нефти, добыча которой, после введения в начале прошлого десятилетия американских санкций сократилась в несколько раз. Трамп хочет убрать Мадуро — но как это сделать?

аналитика

в мире

си цзиньпин

венесуэла

политика

дональд трамп

сша

Хотя Трамп любит повторять, что он не начинает войны, а заканчивает их, сейчас он как никогда близок к началу боевых действий. Тупик в переговорах с Путиным по Украине, долгожданная, но ничего принципиально не изменившая в торговой войне встреча с Си Цзиньпином показали, что в отношениях с двумя ключевыми мировыми державами у Трампа нет успехов. Даже его главное международное достижение — мирное урегулирование в Газе — балансирует на грани краха: Израиль едва ли не каждый день наносит удары, а удерживать Нетаньяху от большего удается только с помощью "бибиситтерства", то есть постоянного дежурства, присутствия в еврейском государстве высокопоставленных представителей Трампа, пишет аналитик РИА Новости.В этой ситуации как никогда велик соблазн продемонстрировать стране и миру крупный успех — маленькую победоносную войну, которая, естественно, будет подана не как война, а как "победа над злом". Безальтернативным вариантом для этого является Венесуэла, вокруг которой Вашингтон уже два месяца нагнетает ситуацию. Прорваться все может уже в ближайшие дни или даже часы — у американской прессы противоречивая информация, согласно которой решение то ли уже принято, то ли все еще ожидается. Но поверить в то, что все просто рассосется, все сложнее.Уже два месяца в Карибском море у берегов Венесуэлы сосредоточена большая американская эскадра, сейчас к ней добавляется и самый крупный авианосец. В объявленную цель — борьба с наркотрафиком и картелями — никто не верит. В том числе и потому, что сам Трамп объявил главой наркокартеля президента Венесуэлы Николаса Мадуро, подняв награду за его голову до 50 миллионов долларов. Реальной целью Вашингтона является смена власти в Венесуэле — стране с самыми большими в мире запасами нефти, добыча которой, впрочем, после введения в начале прошлого десятилетия американских санкций сократилась в несколько раз. Трамп хочет убрать Мадуро — но как это сделать?Самый радикальный сценарий — полномасштабное наземное военное вторжение — даже не обсуждается. Для него нужно в несколько раз большее количество американских войск, чем сосредоточено сейчас, и, самое главное, такая операция приведет к затяжной, пусть и в основном партизанской войне и жертвам среди американцев (погибших венесуэльцев никто считать не будет), не говоря уже о резком росте антиамериканских настроений в Латинской Америке. Такая война Трампу точно не нужна.Самый мягкий вариант предусматривает ракетные удары по инфраструктурным объектам Венесуэлы, включая порты и аэропорты, что будет подано как уничтожение инфраструктуры "наркокартеля". Эти удары должны, по задумке, дополняться попытками ЦРУ ликвидировать Мадуро — такой приказ, скорее всего, давно уже отдан Трампом. Но сделать это силами внутренней венесуэльской оппозиции или подкупленных лиц из окружения венесуэльского президента не получается — иначе Штаты давно бы осуществили задуманное. Точно так же как сложно рассчитывать на то, что после американских ударов в Венесуэле начнется смута — и "народ сбросит диктатора": страна уже долгие годы расколота, но наследники Чавеса все-таки контролируют ситуацию, а внешняя агрессия, пусть даже ограниченная, станет поводом скорее для роста симпатий к Мадуро, чем к протестам против него.Поэтому вероятен и более жесткий вариант: удары по нефтянке, базам венесуэльской армии, системе ПВО и центрам принятия решений, включая и резиденции самого Мадуро. Попытка убить президента и одновременно устроить коллапс управления страной — чтобы тем самым спровоцировать смену власти или капитуляцию чавистов. Ставка довольно слабая, но если Трамп решится на этот сценарий, то последствия будут самые тяжелые.Не только для Венесуэлы, но и для отношений Трампа с Россией и Китаем, и для репутации США в Латинской Америке. При всем сложном и даже негативном отношении к Мадуро во многих латиноамериканских странах агрессия против Венесуэлы уронит доверие к США на континенте до рекордно низкого уровня. Ни одна страна региона — за исключением, может быть, милеевской Аргентины — не поддержит попытку убийства Мадуро. Но даже если Штатам удастся убить венесуэльского президента, поставить в Каракасе проамериканское правительство не удастся, а отношения с Латинской Америкой станут откровенно плохими.Нападение на Венесуэлу ударит и по отношениям Трампа с Путиным, потому что Россия является важнейшим союзником боливарианской республики и воспримет происходящее не только как атаку на Мадуро, но и как серьезный удар по российским интересам. Для Си Цзиньпина "война Трампа" станет лишним свидетельством того, что с американцами ни о чем невозможно всерьез договориться — все нарушат при первой же возможности. В том числе и о Тайване: сейчас Трамп не раскачивает тему независимости острова и даже ограничивает контакты с Тайбэем, но что помешает ему в одночасье резко изменить политику и перейти к разыгрыванию тайваньской карты?Более того — в Москве и Пекине будут иметь все основания воспринять нападение на Венесуэлу как сознательную американскую демонстрацию в адрес России и Китая. Вот, смотрите, что я могу сделать с вашими союзниками, и вы ничем мне не можете ответить. Доказать обратное ни Путину, ни Си Трамп не сможет. И венесуэльская провокация может иметь гораздо более серьезные последствия, чем сейчас кажется президенту США.

