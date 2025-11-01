https://uz.sputniknews.ru/20251101/tashkent-perspektivy-razvitiya-sotsialno-trudovogo-sotrudnichestva-sng-53150417.html

В Ташкенте обсудили перспективы развития социально-трудового сотрудничества в СНГ

Заседание Консультативного Совета по труду, занятости и социальной защите населения государств – участников СНГ в Узбекистане проведено впервые.

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. В Ташкенте состоялось 38-е заседание Консультативного Совета по труду, занятости и социальной защите населения государств – участников СНГ, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В мероприятии приняли участие представители Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, Межгосударственного статистического комитета СНГ, Всеобщей конфедерации профсоюзов, Белорусского национального технического университета и Исполнительного комитета СНГ, профильных министерств и ведомств Азербайджана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, в режиме онлайн — Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.В повестке заседания был широкий спектр вопросов. В их числе — приоритетные направления дальнейшего развития социально-трудового сотрудничества на пространстве Содружества, вопросы цифровой трансформации в сфере труда и занятости стран СНГ, новации обработки и визуализации данных статистики труда, проект Комплексной программы, направленной на создание общего рынка труда и регулирование миграции рабочей силы государств – участников СНГ и другие.Особое внимание уделили рассмотрению вопросов, связанных с принятыми мерами социальной защиты участников Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним, в год 80-летия Победы, а также с реализацией в странах СНГ направлений активного долголетия и внедрении новых форм социальной работы в интересах граждан старшего поколения, поддержке лиц с инвалидностью.Он отметил, что демографические изменения требуют от стран Содружества сосредоточить усилия на обеспечении достойных условий труда и комфортной жизни для граждан старшего возраста.В качестве практического вклада в решение этой задачи ВКП разработала проект рекомендаций "Основные направления социальной политики в отношении работников старшего поколения". Среди предложенных мер — особое внимание охране здоровья, специальные программы повышения квалификации, а также использование ценного опыта старших коллег в программах наставничества. Проект уже получил одобрение и рекомендован к включению в Перспективный план модельного законотворчества СНГ.Замруководителя секретариата Консультативного Совета по труду, занятости и социальной защите населения государств – участников СНГ, советник департамента по сотрудничеству в политической, гуманитарной и социальной сферах Ольга Кремская рассказала, что в Ташкенте впервые утверждена новая эмблема органа.В Узбекистане заседание Консультативного Совета по труду, занятости и социальной защите населения государств – участников СНГ проводится впервые.

