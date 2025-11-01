Турция может внедрить электронные рабочие визы для граждан Узбекистана
Делегация Узбекистана посетила с рабочим визитом Анкару, где провела встречи с представителями МИД и МВД Турецкой Республики.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Турция готова рассмотреть возможность внедрения электронных рабочих виз для граждан Узбекистана. Этот и ряд других вопросов был рассмотрен в рамках рабочей поездки делегации Узбекистана в Анкару, сообщает ИА "Дунё".
На встрече, состоявшейся в министерстве внутренних дел Турции, заместитель министра внутренних дел Мехмет Акташ подчеркнул, что благодаря усилиям руководителей два государства поддерживают тесные связи, особенно в сфере внутренних дел.
В ходе переговоров турецкая сторона заявила, что изучит возможность предоставления разрешений на работу гражданам Узбекистана, въехавшим в Турцию по другим категориям виз, без необходимости покидать страну.
"Выражена готовность рассмотреть внедрение электронных рабочих виз для граждан Узбекистана и совместно проработать создание единой электронной базы данных о нелегально пребывающих лицах", — отметили в агентстве.
Речь также шла о возможности подписания меморандума о сотрудничестве между министерствами внутренних дел двух стран в сфере противодействия нелегальной миграции и содействия возвращению граждан на родину.
В министерстве иностранных дел Турции также состоялась встреча с участием узбекской делегации.
Замглавы МИД Муса Кулакликая на встрече подчеркнул, что Узбекистан является братской страной для Турции, с которой ее связывает общая история, религия и культура.
Стороны отметили важность дальнейшего политического сближения, развития взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также в области трудовой миграции, включая проведение регулярных консультаций.
Была выражена твердая уверенность в том, что сотрудничество в сфере трудовой миграции представляет взаимный интерес и имеет ясные долгосрочные перспективы, добавили в агентстве.