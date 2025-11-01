https://uz.sputniknews.ru/20251101/v-tashkente-proydut-iv-aziatskie-yunosheskie-igry-53153322.html

В Ташкенте в 2029 году пройдут IV Азиатские юношеские игры

На церемонии закрытия III Азиатских юношеских игры в Бахрейне было объявлено, что Ташкент примет Азиаду 2029 года. Флаг Олимпийского совета Азии передан Отабеку Умарову, который принял участие в церемонии от имени Узбекистана как символический хозяин предстоящих Игр.

2025-11-01T11:55+0500

2025-11-01T11:55+0500

2025-11-01T12:24+0500

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Исполнительный комитет Олимпийского совета Азии, заседание которого прошло в Бахрейне, принял решение доверить Ташкенту проведение IV Азиатских юношеских игр 2029 года. Об этом официально объявили на торжественной церемонии закрытия III Азиатских юношеских игр, сообщила пресс-служба Национального Олимпийского комитета.Флаг Олимпийского совета Азии из рук официальных представителей принял первый заместитель Национального Олимпийского комитета Узбекистана Отабек Умаров.Таким образом, уже через четыре года Узбекистан станет площадкой для сильнейших молодых спортсменов Азиатского континента. Делегация Узбекистана завершила свое участие в III Азиатских юношеских играх, проходивших в Бахрейне, завоевав 37 золотых, 16 серебряных и 28 бронзовых медалей, что обеспечило стране почетное второе место в общекомандном зачете после Китая.

