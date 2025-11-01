Узбекистан
В Ташкенте в 2029 году пройдут IV Азиатские юношеские игры
В Ташкенте в 2029 году пройдут IV Азиатские юношеские игры
На церемонии закрытия III Азиатских юношеских игры в Бахрейне было объявлено, что Ташкент примет Азиаду 2029 года. Флаг Олимпийского совета Азии передан Отабеку Умарову, который принял участие в церемонии от имени Узбекистана как символический хозяин предстоящих Игр.
2025-11-01T11:55+0500
2025-11-01T12:24+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/01/53153688_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_95bfebd3e423cfd27f9a1ff88c287e42.jpg
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Исполнительный комитет Олимпийского совета Азии, заседание которого прошло в Бахрейне, принял решение доверить Ташкенту проведение IV Азиатских юношеских игр 2029 года. Об этом официально объявили на торжественной церемонии закрытия III Азиатских юношеских игр, сообщила пресс-служба Национального Олимпийского комитета.Флаг Олимпийского совета Азии из рук официальных представителей принял первый заместитель Национального Олимпийского комитета Узбекистана Отабек Умаров.Таким образом, уже через четыре года Узбекистан станет площадкой для сильнейших молодых спортсменов Азиатского континента. Делегация Узбекистана завершила свое участие в III Азиатских юношеских играх, проходивших в Бахрейне, завоевав 37 золотых, 16 серебряных и 28 бронзовых медалей, что обеспечило стране почетное второе место в общекомандном зачете после Китая.
В Ташкенте в 2029 году пройдут IV Азиатские юношеские игры

11:55 01.11.2025 (обновлено: 12:24 01.11.2025)
© НОК УзбекистанаВ Ташкенте в 2029 году пройдут IV Азиатские юношеские игры.
В Ташкенте в 2029 году пройдут IV Азиатские юношеские игры. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.11.2025
© НОК Узбекистана
Подписаться
На церемонии закрытия III Азиатских юношеских игры в Бахрейне было объявлено, что Ташкент примет Азиаду 2029 года. Флаг Олимпийского совета Азии передан Отабеку Умарову, который принял участие в церемонии от имени Узбекистана как символический хозяин предстоящих Игр.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Исполнительный комитет Олимпийского совета Азии, заседание которого прошло в Бахрейне, принял решение доверить Ташкенту проведение IV Азиатских юношеских игр 2029 года.
Об этом официально объявили на торжественной церемонии закрытия III Азиатских юношеских игр, сообщила пресс-служба Национального Олимпийского комитета.
© НОК УзбекистанаВ Ташкенте в 2029 году пройдут IV Азиатские юношеские игры.
В Ташкенте в 2029 году пройдут IV Азиатские юношеские игры. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.11.2025
В Ташкенте в 2029 году пройдут IV Азиатские юношеские игры.
© НОК Узбекистана
"В Бахрейне состоялась торжественная церемония закрытия III Азиатских юношеских игр. Примечательно, что в ходе этого мероприятия было официально объявлено, что Ташкент примет IV Азиатские юношеские игры в 2029 году", — говорится в сообщении.
© НОК УзбекистанаВ Ташкенте в 2029 году пройдут IV Азиатские юношеские игры.
В Ташкенте в 2029 году пройдут IV Азиатские юношеские игры. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.11.2025
В Ташкенте в 2029 году пройдут IV Азиатские юношеские игры.
© НОК Узбекистана
Флаг Олимпийского совета Азии из рук официальных представителей принял первый заместитель Национального Олимпийского комитета Узбекистана Отабек Умаров.
© НОК УзбекистанаВ Ташкенте в 2029 году пройдут IV Азиатские юношеские игры.
В Ташкенте в 2029 году пройдут IV Азиатские юношеские игры. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.11.2025
В Ташкенте в 2029 году пройдут IV Азиатские юношеские игры.
© НОК Узбекистана
"От имени нашей страны в качестве будущего хозяина Игр в мероприятии участвовал вице-президент Олимпийского совета Азии, первый заместитель председателя Национального Олимпийского комитета Узбекистана Отaбек Умаров, который принял флаг ОСА из рук официальных представителей", — добавили в НОК.
Таким образом, уже через четыре года Узбекистан станет площадкой для сильнейших молодых спортсменов Азиатского континента.
© НОК УзбекистанаВ Ташкенте в 2029 году пройдут IV Азиатские юношеские игры.
В Ташкенте в 2029 году пройдут IV Азиатские юношеские игры. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.11.2025
В Ташкенте в 2029 году пройдут IV Азиатские юношеские игры.
© НОК Узбекистана
Делегация Узбекистана завершила свое участие в III Азиатских юношеских играх, проходивших в Бахрейне, завоевав 37 золотых, 16 серебряных и 28 бронзовых медалей, что обеспечило стране почетное второе место в общекомандном зачете после Китая.
