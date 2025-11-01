В Ташкенте в 2029 году пройдут IV Азиатские юношеские игры
11:55 01.11.2025 (обновлено: 12:24 01.11.2025)
© НОК УзбекистанаВ Ташкенте в 2029 году пройдут IV Азиатские юношеские игры.
© НОК Узбекистана
На церемонии закрытия III Азиатских юношеских игры в Бахрейне было объявлено, что Ташкент примет Азиаду 2029 года. Флаг Олимпийского совета Азии передан Отабеку Умарову, который принял участие в церемонии от имени Узбекистана как символический хозяин предстоящих Игр.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Исполнительный комитет Олимпийского совета Азии, заседание которого прошло в Бахрейне, принял решение доверить Ташкенту проведение IV Азиатских юношеских игр 2029 года.
Об этом официально объявили на торжественной церемонии закрытия III Азиатских юношеских игр, сообщила пресс-служба Национального Олимпийского комитета.
"В Бахрейне состоялась торжественная церемония закрытия III Азиатских юношеских игр. Примечательно, что в ходе этого мероприятия было официально объявлено, что Ташкент примет IV Азиатские юношеские игры в 2029 году", — говорится в сообщении.
Флаг Олимпийского совета Азии из рук официальных представителей принял первый заместитель Национального Олимпийского комитета Узбекистана Отабек Умаров.
"От имени нашей страны в качестве будущего хозяина Игр в мероприятии участвовал вице-президент Олимпийского совета Азии, первый заместитель председателя Национального Олимпийского комитета Узбекистана Отaбек Умаров, который принял флаг ОСА из рук официальных представителей", — добавили в НОК.
Таким образом, уже через четыре года Узбекистан станет площадкой для сильнейших молодых спортсменов Азиатского континента.
Делегация Узбекистана завершила свое участие в III Азиатских юношеских играх, проходивших в Бахрейне, завоевав 37 золотых, 16 серебряных и 28 бронзовых медалей, что обеспечило стране почетное второе место в общекомандном зачете после Китая.