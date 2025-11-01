Вклад регионов в ВВП Узбекистана — инфографика

https://uz.sputniknews.ru/20251101/vklad-regionov-v-uzbekistana-vvp-infografika-53156512.html
Наибольший вклад в ВВП республики за 9 месяцев 2025 года внесли город Ташкент, Ташкентская и Навоийская области.
По данным Национального комитета Узбекистана по статистике, наибольший вклад в формирование ВВП республики в январе – сентябре 2025 года внес город Ташкент с долей 19,3%.Ташкентская и Навоийская области занимают следующие места с показателями 9,7% и 8,3%.Наименьшая доля в формировании ВВП республики приходится на Сырдарьинскую область (1,9%), Республику Каракалпакстан (2,8%) и Джизакскую область (2,9%).Подробнее — в инфографике Sputnuk Узбекистан.
14:00 01.11.2025 (обновлено: 14:19 01.11.2025)
Наибольший вклад в ВВП республики за 9 месяцев 2025 года внесли город Ташкент, Ташкентская и Навоийская области.
По данным Национального комитета Узбекистана по статистике, наибольший вклад в формирование ВВП республики в январе – сентябре 2025 года внес город Ташкент с долей 19,3%.
Ташкентская и Навоийская области занимают следующие места с показателями 9,7% и 8,3%.
Наименьшая доля в формировании ВВП республики приходится на Сырдарьинскую область (1,9%), Республику Каракалпакстан (2,8%) и Джизакскую область (2,9%).
Подробнее — в инфографике Sputnuk Узбекистан.